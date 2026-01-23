Anpassad gymnasieskola söker yrkeslärare till fastighet och byggnation, vik
Vill du jobba med oss?
Vill du arbeta inom anpassad gymnasieskola inom Fastighet och Byggnation? Är du intresserad av människor med olika utmaningar som du vill stödja i deras lärande inom byggnation? Då ska du söka till oss!
Vad kan vi erbjuda dig?
Hos oss arbetar du i team tillsammans med kollegor i en liten grupp.
Du har ett delat ledarskap tillsammans med en kollega som också är ansvarig för programmet. Du ingår i ett arbetslag där du träffar kollegor och utbyter erfarenhet och kunskaper.
Dina framtida arbetsuppgifter
Du leder lektioner i huvudsak kring byggnation, både praktiskt och teoretiskt. Du har lektioner i byggkunskap, bygg och anläggning, material och verktyg, husbyggnadsteknik mm .
Tjänsten är ett vikariat på 100% tom 260612.
Rollen innebär också
Du är mentor för några elever i gruppen, vilket innebär att du har kontakt med eleven och dess vårdnadshavare kontinuerligt under veckan.
Vem är du?
Vi söker dig som är som är utbildad snickare eller fastighetsskötare med flera år i yrket. Du är trygg i din yrkesutövning, stabil och tycker om att skapa relationer med andra människor. Du är även lyhörd och flexibel som person.
Vi driver Finspång framåt!
Finspång har ett rikt och varierat utbud av kultur, unika historiska miljöer och mötesplatser. Det är en levande industriort med ett starkt näringsliv med närhet till kringliggande städer. Tillsammans med näringslivet har Finspångs kommun fastslagit en gemensam vision att vi till år 2035 ska ha 30 000 invånare. Finspång utvecklas genom en drivkraft att möta samtiden och framtiden. Därför styrs kommunens verksamheter utifrån FN:s globala mål. Genom att agera lokalt för att påverka globalt vill vi bidra till en hållbar framtid för människor och miljö. Som medarbetare i Finspångs kommun är du vår viktigaste resurs. Du och dina kollegor förbättrar vardagen för andra - varje dag. Här får du möjlighet att göra skillnad, ge service till andra och ta ansvar för Finspångs utveckling. Tillsammans bygger vi stolthet och arbetsglädje på en arbetsplats som präglas av öppenhet och samarbete.
Vi har en förmånsportal genom företaget Benifex; Fördel Finspång, där alla våra medarbetare får ta del av förmåner, rabatter och andra erbjudanden av många olika slag, exempelvis friskvårdsbidrag.
För att ge bästa möjliga service till våra kommuninvånare eftersträvar vi en personalsammansättning som speglar mångfalden i Finspångs kommun. I Finspångs kommun tillämpar vi rökfri arbetstid.
När du söker ett jobb i vårt rekryteringssystem diarieförs din ansökan. Det beror på att vi är en offentlig verksamhet. Din ansökan blir då en allmän handling när vi har mottagit den. Det innebär att ansökningshandlingarna kan begäras ut av den som vill. Undantag är ansökningar från personer som har skyddad identitet.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska ringa till annonsens kontaktperson som kommer att guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
Innan anställning i Finspångs kommun ska giltig identitetshandling och i det fall som befattningen kräver det även utdrag ur belastningsregister visas.
