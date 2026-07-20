Anpassad grundskola söker skolkurator
Nyköpings kommun - Division Utbildning / Kuratorjobb / Nyköping Visa alla kuratorjobb i Nyköping
2026-07-20
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Division Utbildning har över 1900 medarbetare och tillsammans arbetar vi för att ge barn, ungdomar och vuxna en bra utbildning. Vårt fokus är att stimulera elevernas lärande och utveckling utifrån deras egna förutsättningar. Hos oss finns några av samhällets viktigaste tjänster och du kan vara säker på att ditt arbete kommer att spela en stor roll i många människors liv. Vi ansvarar bland annat för 31 förskolor,17 grundskolor, anpassad grundskola, Nyköpings gymnasium, anpassad gymnasieskola samt vuxenutbildning på Campus Nyköping. Nyköping utvecklas, det byggs som aldrig förr, fler väljer att flytta hit och vår skolorganisation växer. Nu söker vi skolkurator till Anpassad grundskola.
Anpassad grundskola är ett alternativ till grundskolan för barn med intellektuell funktionsnedsättning. Den finns för årskurs 1 till 9. Årskurs 1-6 finns på Arnö skola (Långsätter) och Långbergsskolan. Årskurs 7-9 finns på Nyköpings högstadium (Alpha).
Från detta läsår så är alla enheter inom anpassad grundskola en organisation under en rektor som tillsammans med två biträdande rektorer leder de tre enheterna. Nu vill vi även bygga en stark elevhälsa bestående av kurator, skolsköterska och skolledning och specialpedagoger.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-20Arbetsuppgifter
Anpassad grundskola söker nu en skolkurator med ungefär delning på 20% på varje enhet. Tjänsten passar någon som vill vara med och göra skillnad för eleverna i deras livslånga lärande. Vi har anpassade och fina lärmiljöer och vår verksamhet genomsyras av ett positivt synsätt där vi har en stark tilltro till elevens kompetenser.
Du deltar därför aktivt i det kollegiala arbetet, du kommer att tillhöra ett elevhälsoteam i området med rektor som närmsta chef.Kvalifikationer
Du har en socionomutbildning och du har erfarenhet av att arbeta som kurator och/eller inom skolan.
Ditt stora fokus bör ligga i de stora sammanhangen på skolan, men även individärenden kommer att finnas. Du är lösningsfokuserad i ditt arbete och tillsammans med dina kollegor söker du bästa möjliga vägar för att nå alla elever genom ett inkluderande förhållningssätt.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: enligt överenskommelse.
Arbetstid: Dagtid.
Vid kusten en timme från Stockholm ligger Nyköping. En snabbt växande kommun med hållbarhetsfokus och god service. Här är avstånden mindre, naturen närmare och livet lite enklare.
Att arbeta i Nyköpings kommun innebär att bli del av en ambitiös organisation i en spännande tillväxtfas. Bland annat byggs Ostlänken som är en 16 kilometer ny dubbelspårig järnväg mellan Järna och Linköping. Det byggs också nya resecentrum: ett i centrala Nyköping och ett vid Stockholm Skavsta flygplats. Utvecklingen kommer att påverka vår region positivt under många år framöver, både när det handlar om arbetsmarknad och god medborgarservice.
Inom Nyköpings kommun arbetar ca 4 300 personer och vår breda organisation med många yrkesgrupper ger dig goda utvecklingsmöjligheter. Här finns många av samhällets viktigaste jobb. Du som väljer att arbeta hos oss kan därför vara säker på att få engagera dig i meningsfulla arbetsuppgifter. Här är du med och gör skillnad, både för enskilda människor och för kommunen i stort. Välkommen till en arbetsplats där möjligheterna växer.
•Provanställning kan komma att tillämpas.
•Inom Nyköpings kommun används individuell och differentierad lönesättning.
•Denna tjänst kan komma att krigsplaceras i kommunens krigsorganisation vilket innebär att kommunen säkerställer tjänsten vid höjd beredskap.
•Tester i tidigt urval kan komma att användas i denna rekrytering.
•När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem. På så sätt blir hanteringen av din ansökan effektiv, snabb och säker.
•Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
•Vi begär utdrag i belastnings- och misstankeregistret vid tillsättning av denna tjänst enligt lagen (SF 2000:873). Ytterligare information ges i samband med eventuellt anställningserbjudande.
•Kontroll av lärarlegitimation görs hos Skolverket.
•Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för redan anställd personal.
#LI-Onsite Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C335234". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Nyköpings Kommun
(org.nr 212000-2940), https://www.nykoping.se/rekrytering/
Östra Rundgatan 11 (visa karta
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611 83 NYKÖPING Arbetsplats
Nyköpings kommun - Division Utbildning Kontakt
Lärarnas Riksförbund 070-378 34 20 Jobbnummer
10006597