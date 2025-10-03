Anpassad grundskola söker lärare till ämnesområden
2025-10-03
Vill du jobba med oss?
Nu söker dig som brinner för att utveckla den pedagogiska verksamheten med fokus på tillgänglighet och måluppfyllelse för alla elever.
Vi söker dig som är något av följde:
Speciallärare med inriktning utvecklingsstörning. Grundskollärare mot de lägre åldrarna alternativt förskollärare med erfarenhet av arbete med elever med intellektuell funktionsnedsättning.
Tillsammans med ett vårt elevhälsoteam och våra pedagoger får du möjlighet att arbeta i en verksamhet som utgår från alla elevers behov och som erbjuder alla elever utmaningar utifrån sina respektive förutsättningar.
I Finspångs kommun erbjuds anpassad grundskola för elever årskurs 1-9 på Nyhemsskolan. Vi satsar mycket på kreativa lärmiljöer både inomhus och utomhus, vi har en fin skolgård med tillhörande skolskog.
Vad kan vi erbjuda dig?
Som medarbetare på anpassad grundskola så erbjuder vi dig ett varierande och intressant arbete, ett uppdrag med stor möjlighet till påverkan, utveckling och inflytande.
Dina framtida arbetsuppgifter
Du ska tillsammans med dina kollegor ansvara för att eleverna utmanas till lärande utifrån sina individuella förutsättningar. Du kommer att undervisa elever inom ämnesområden med behov av stöd, både individuellt och i grupp. Du planerar, genomför och följer upp undervisningen i nära samarbete med elevassistenter. Du ska bidra och medverka i skolans utvecklingsarbete och handleda medarbetare utifrån din kompetens.
Du kommer att ingå i ett arbetslag som tillsammans arbetar runt eleverna. I uppdraget behöver du även samarbeta med vårdnadshavare, habilitering och i vissa fall andra myndigheter.
Rollen innebär också
Mentorskap ingår i tjänsten och du genomför utvecklingssamtal och deltar i nätverksmöten kring eleven.
Tillsammans med ett vårt elevhälsoteam och dina kollegor får du här möjlighet att arbeta i en pedagogisk verksamhet som utgår från alla elevers behov och som erbjuder alla elever utmaningar utifrån sina respektive förutsättningar.
Vem är du?
Vi söker dig som är legitimerad lärare med erfarenhet och med god pedagogisk insikt. Du ska ha högskoleutbildning som speciallärare med inriktning utvecklingsstörning eller vara legitimerad grundskollärare mot de lägre åldrarna alternativt förskollärare. Du får gärna ha erfarenhet som speciallärare eller lärare i grundskolan.
Som person är du trygg och stabil, samtidigt som du har ett drivande och motiverande förhållningssätt gentemot dina elever. Du har en positiv elevsyn som utgår från att alla elever kan och vill. Du har lätt för att samarbeta och bygga relationer med både elever, vårdnadshavare och kollegor. Du har eleven i centrum och tar hänsyn till elevernas olika behov och förutsättningar.
Du ska ha erfarenhet av att arbeta med elever med funktionsnedsättning och ser möjligheter till lärande i alla moment, vare sig det är en undervisningssituation i grupp eller en förflyttning från ett hjälpmedel till ett annat.
Erfarenhet av att arbeta med elever som har syn-och hörselnedsättning samt hög teckenspråkig kompetens är meriterande.
Vi ser gärna att du har kompetens inom AKK (alternativ och kompletterande kommunikation) och att du har erfarenhet av lågaffektivt förhållningssätt.
Uppdraget kräver god förmåga att kommunicera och samarbeta med många olika aktörer inom och utom verksamheten, därför är god svenska ett krav för tjänsten.
Stor vikt läggs även på personlig lämplighet. Välkommen med din ansökan!
Tjänsten kommer att tillsättas under förutsättning att erforderliga beslut tas.
Din ansökan vill vi ha senast 251019.
Intervjuer kommer att ske fortlöpande under ansökningsperioden.
Vi driver Finspång framåt!
Finspång har ett rikt och varierat utbud av kultur, unika historiska miljöer och mötesplatser. Det är en levande industriort med ett starkt näringsliv med närhet till kringliggande städer. Tillsammans med näringslivet har Finspångs kommun fastslagit en gemensam vision att vi till år 2035 ska ha 30 000 invånare. Finspång utvecklas genom en drivkraft att möta samtiden och framtiden. Därför styrs kommunens verksamheter utifrån FN:s globala mål. Genom att agera lokalt för att påverka globalt vill vi bidra till en hållbar framtid för människor och miljö. Som medarbetare i Finspångs kommun är du vår viktigaste resurs. Du och dina kollegor förbättrar vardagen för andra - varje dag. Här får du möjlighet att göra skillnad, ge service till andra och ta ansvar för Finspångs utveckling. Tillsammans bygger vi stolthet och arbetsglädje på en arbetsplats som präglas av öppenhet och samarbete.
Vi har en förmånsportal genom företaget Benify; Fördel Finspång, där alla våra medarbetare får ta del av förmåner, rabatter och andra erbjudanden av många olika slag, exempelvis friskvårdsbidrag.
För att ge bästa möjliga service till våra kommuninvånare eftersträvar vi en personalsammansättning som speglar mångfalden i Finspångs kommun. I Finspångs kommun tillämpar vi rökfri arbetstid.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska ringa till annonsens kontaktperson som kommer att guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
Innan anställning i Finspångs kommun ska giltig identitetshandling visas.
Inför rekryteringsarbetet har Finspångs kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande
