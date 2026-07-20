Anpassad grundskola söker lärare i fritidshem
Hallstahammars kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen / Förskollärarjobb / Hallstahammar Visa alla förskollärarjobb i Hallstahammar
2026-07-20
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Anpassad grundskola är lokalintegrerade på Nibbleskolan. På anpassad grundskola har vi elever som läser ämnesområden och ämnen i årskurserna 1- 9. Vi har fyra klasser i vår verksamhet och en fritidsavdelning, även den är lokalintegrerad på Nibbleskolan.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-20Arbetsuppgifter
Som lärare i fritidshemmet kommer du även att arbeta i klass under skoltiden. Du kommer att tillsammans med kollegor leda och driva fritidshemmet framåt utifrån kursplanen för fritidshemmet. I Hallstahammars kommun har vi två övergripande arbetsgrupper inom utveckling och administration för att öka likvärdigheten inom fritidshemmet i Hallstahammar. Vi arbetar aktivt med att öka samarbetet mellan Nibbleskolans två fritidsverksamheter, fritids för grundskola och fritids för Anpassad grundskola.
Anpassad grundskola bedriver ett aktivt elevhälsoarbete där vårt elevhälsoteam med specialpedagoger, logoped, psykolog, kurator, skolsköterska och rektor handleder personalen i det dagliga arbetet.Kvalifikationer
Vi söker en legitimerad lärare i fritidshemmet med ett intresse för att driva fritidshemmet framåt. Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta med elever på Anpassad grundskola och fritidshemmet. En stor del av ditt dagliga arbete är att vara den förlängda armen mellan specialläraren och eleverna i undervisningen på skoltid. Du bör även kunna delta i elevernas simundervisning aktivt. Vi ser en medarbetare som ser möjligheter och vill ge våra elever erfarenheter och kunskaper om fritidsaktiviteter och i samhällets närområde.
Som person är du lugn, trygg och du har förmågan att skapa en kreativ arbetsmiljö som uppmuntrar till motivation och lärande med utgångspunkt i läroplanen. Du agerar utifrån skolans och fritidshemmets mål och policy och lägger stor vikt vid kollegial samverkan. Givetvis har du en förmåga att se möjligheter och lösningar och är inte rädd för att komma med egna idéer. Du kommunicerar med kollegor, elever och föräldrar på ett sätt som bygger på goda relationer.
Utdrag ur belastningsregistret måste uppvisas innan anställning. Denna tjänst kommer att tillsätts under erforderliga beslut.
Rekryteringsprocessen kommer att ske fortlöpande, tillsättning kan ske innan ansökningstiden är slut.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Att jobba i Hallstahammars kommun innebär att ha ett arbete som betyder mycket för många. Vi levererar välfärd till kommunens invånare oavsett vilken fas i livet man befinner sig i, vi sköter om parker, röjer snö, ser till att biblioteket har öppet och att skolan och äldreomsorgen fungerar väl.
När du börjar jobba hos oss blir du del av ett lag som tillsammans utför Sveriges viktigaste jobb.
Hallstahammars kommuns vision är att vara en kommun där allt är enkelt och nära och där nytänkande och kreativitet är självklart. Här hittar du det goda livet i storstadens närhet.
Hallstahammars kommun ingår i finskt förvaltningsområde och vi ser gärna sökanden med kunskaper i finska i tal och skrift.
När du söker ett jobb hos oss förekommer det att vi behöver se ett registerutdrag från polisen utifrån gällande lagstiftning.
Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes vänligen men bestämt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C330719-2026-53". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hallstahammars Kommun
(org.nr 212000-2064)
Norra Prästgårdsgatan 1 (visa karta
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734 80 HALLSTAHAMMAR Arbetsplats
Hallstahammars kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Rektor Anpassad grundskola
Ingela Lundgren ingela.lundgren@edu.hallstahammar.se +4622024409 Jobbnummer
10007257