Ännu en uppskattad dietist till Sundbybergskliniken PV-rehab!
Praktikertjänst AB / Dietistjobb / Sundbyberg Visa alla dietistjobb i Sundbyberg
2025-12-16
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Praktikertjänst AB i Sundbyberg
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige
Information om arbetsplatsen
Sundbybergskliniken ingår i Praktikertjänst och ligger i renoverade lokaler vid fina Marabouparken, en kort promenad från tvärbana och pendeltåg.
Vi är 30 kollegor, varav fyra erfarna dietister, som bedriver primärvårdsrehabilitering på uppdrag av Region Stockholm. Nu rekryterar vi en ny kollega för att kunna möta det stora behovet av dietisttjänst. För dig som drömmer om korta beslutsvägar för att kunna påverka verksamheten där du arbetar är Sundbybergskliniken rätt plats. Vi har en bra samverkan med närliggande vårdcentraler, BUMM och hemtjänster. Publiceringsdatum2025-12-16Dina arbetsuppgifter
Tjänsten omfattar framförallt mottagningsarbete. Som dietist i primärvården träffar du en bredd av patienter i alla åldrar med olika besvär och bakgrund. Vi får många remisser från BUMM. Patientmöten sker i huvudsak individuellt men även i grupp. Du kommer att samarbeta med våra befintliga dietister och introduceras av dem i verksamheten. Kvalifikationer
• Legitimerad dietist. Vidareutbildning är meriterande.- Erfarenhet av primärvård är meriterande.- Erfarenhet av journalprogrammet TakeCare är meriterande. Dina personliga egenskaper
Du ser värdet av bra rehabilitering för att bidra till personers möjlighet att leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt. Precis som kollegorna arbetar du prestigelöst för att tillsammans lyckas med detta. Du är strukturerad, tycker om ett högt tempo och värnar ett gott skratt. Vi lägger stor vikt vid att finna både rätt kompetens och rätt person till vår positiva arbetsgrupp.
Övrig information
- Bra möjligheter till kompetensutveckling - exv. avsätts ca en timme per vecka för fortbildning internt
- Du har möjlighet att påverka dina arbetstid
- Viss möjlighet till distansarbete finns
- Friskvårdsbidrag på 5000 kr/år
- Mentorskap för mer oerfarna kollegor
- Vi är anslutna till Vårdföretagarna och har kollektivavtal
Intervjuer sker löpande, tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/905". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Praktikertjänst AB
(org.nr 556077-2419) Arbetsplats
Hälso&Sjukvård, Stockholm, Sundbybergskliniken PV-Rehab Jobbnummer
9648296