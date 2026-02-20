AnnSam söker Sjuksköterska Uppdrag v25-32 SÄBO/HSV i Katrineholm.
AnnSam AB / Sjuksköterskejobb / Katrineholm Visa alla sjuksköterskejobb i Katrineholm
2026-02-20
, Vingåker
, Flen
, Finspång
, Eskilstuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos AnnSam AB i Katrineholm
, Vingåker
, Flen
, Finspång
, Eskilstuna
eller i hela Sverige
AnnSam AB, som bemannat vården med sjuksköterskor sedan 1999, söker nu Sjuksköterskor/ Distriktssköterskor för sommar uppdrag inom SÄBO/ HSV i Katrineholm!
Perioden: vecka 25-32
Arbetstid: Arbetstid dagtid men helg och kväll kan förekomma. Ev natt .
Erfarenhet: 2 år som Allmänsjuksköterska eller Distriktssjuksköterska och trygg i din yrkesroll.
Journalsystem: Treserva
Ev. övrigt: Krav på körkort med manuell växellåda om man ska arbeta i hemsjukvård eller jourtid
Ref.nr:
Att arbeta som Bemanningssjuksköterska hos AnnSam:
Vi på AnnSam är måna om att tillsätta rätt Sjuksköterska till rätt uppdrag, detta för att ha nöjd personal och nöjda kunder.
Hos oss kan du få uppdrag på heltid, deltid eller extra pass när du vill tjäna lite extra.
Du kan även hyras ut som underkonsult om du ha ett eget bolag.
Rollen som bemanningssköterska innebär att du ansvarar för bedömning och uppföljning av patienternas vårdbehov. Deltar i ronder, medicinsk planering och utförande. Du samarbetar på ett positivt och handledande sätt med omvårdnadspersonal samt ansvarar för att erbjuda kvalitativ vård.
AnnSam erbjuder sina konsulter:
• Tydlig och ärlig information.
• Personlig kontakt och service.
• Konkurrenskraftiga löner.
• Timlön utbetalas månadsvis alt. var 14:e dag.
• Tjänstepensions lösning.
• Möjlighet till löneväxling.
• Semesterersättning.
• Sjuklön.
• Reseersättning vid arbete på annan ort.
• Försäkring under ditt arbete.
• Inskolning så att du kan känna dig trygg.
• Boende i samband med uppdraget.
• Arbeta som underkonsult via eget bolag.
För att bli anställd hos oss så behöver du:
• Godkänd svensk Sjuksköterskeleg.
• Erfarenhet som leg. sjuksköterska, minst 1 år.
• Kunna uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift.
• Vana av att arbeta med databaserade journalsystem.
• B-Körkort kan vara ett krav på vissa uppdrag.
• Meriterande är ett Varmt hjärta och ett Glatt leende!
Om AnnSam AB:
AnnSam AB är ett personligt bemanningsföretag vars ägare och VD har en lång erfarenhet som Sjuksköterska och av att bedriva vårdbemanning.
För att hålla hög kvalitet fokuserar vi på uthyrning av Allmän Sjuksköterskor, Specialist Sjuksköterskor, Arbetsterapeuter och Fysioterapeuter.
Vårt mål är att alltid ha en nära och personlig kontakt med både kunder och personal, vi erbjuder dig god service och ett nära samarbete.
AnnSam har avtal och bemanningsuppdrag i stora delar av Sverige, hos både offentliga och privata aktörer. Berätta gärna för oss var du önskar uppdrag så söker vi i vår kundbas!
Välkommen till AnnSam, vi har bemannat vården med Sjuksköterskor sedan 1999. Hos oss kan du känna dig trygg!
Se samtliga vår uppdrag på vår hemsida, vi ser fram emot din ansökan! www.annsam.se info@annsam.se
Telefonnummer: 016-55 12 450 Ersättning
Per timme Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Annsam AB
(org.nr 556619-7660) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
AnnSam AB Kontakt
Ann-Charlotte Deivard 016-55 12 450 Jobbnummer
9754456