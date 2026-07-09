AnnSam söker djurvårdare nivå 2 och 3 omgående till djursjukhus i Stockholm
AnnSam AB / Djuruppfödarjobb / Stockholm Visa alla djuruppfödarjobb i Stockholm
2026-07-09
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos AnnSam AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
AnnSam AB, som bemannat vården sedan 1999, söker nu Djurvårdare för uppdrag omgående i Stockholm!
Perioden: nu-35
Arbetstid: varierande schema.
Erfarenhet: Djurvårdare nivå 2 eller 3 och trygg i din yrkesroll. Krav på tidigare erfarenhet från djursjukhus. kc@annsam.se
Telefonnummer: +46707946897
Att arbeta hos AnnSam:
Vi på AnnSam är måna om att tillsätta rätt konsult till rätt uppdrag, detta för att ha nöjd personal och nöjda kunder.
Hos oss kan du få uppdrag på heltid, deltid eller extra pass när du vill tjäna lite extra.
Du kan även hyras ut som underkonsult om du ha ett eget bolag.
Rollen som bemanningskonsult innebär att du ansvarar för bedömning och uppföljning av patienternas vårdbehov. Du samarbetar på ett positivt och handledande sätt med omvårdnadspersonal samt ansvarar för att erbjuda kvalitativ vård.
AnnSam erbjuder sina konsulter:
• Tydlig och ärlig information.
• Personlig kontakt och service.
• Konkurrenskraftiga löner.
• Timlön utbetalas månadsvis.
• Tjänstepensions lösning.
• Möjlighet till löneväxling.
• Semesterersättning.
• Sjuklön.
• Reseersättning vid arbete på annan ort.
• Försäkring under ditt arbete.
• Inskolning så att du kan känna dig trygg.
• Boende i samband med uppdraget.
• Arbeta som underkonsult via eget bolag.
Välkommen till AnnSam, vi har bemannat vården sedan 1999. Hos oss kan du känna dig trygg!
Se samtliga vår uppdrag på vår hemsida, vi ser fram emot din ansökan! www.annsam.se kc@annsam.se
Telefonnummer: +46707946897 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Annsam AB
(org.nr 556619-7660), https://annsam.se/lediga-uppdrag?
103 16 STOCKHOLM Arbetsplats
AnnSam AB Jobbnummer
9998191