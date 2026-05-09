AnnSam söker allmän och specialistsjuksköterskor till Göteborg
2026-05-09
AnnSam AB, som bemannat vården med sjuksköterskor sedan 1999, söker nu Allmän- och Specialistsjuksköterskor för olika uppdrag i Göteborg!
Perioden: Tidsperioden varierar beroende på uppdrag. Berätta för oss när du kan jobba!
Arbetstid: Enligt senare schema.
Erfarenhet: Specialistsjuksköterska eller Allmänsjuksköterska och trygg i din yrkesroll. Tidigare erfarenhet av akut verksamhet.
Ev. övrigt: Hör av dig så berättar vi mer.kc@annsam.se
Telefonnummer: +46707946897
Att arbeta som Bemanningssjuksköterska hos AnnSam:
Vi på AnnSam är måna om att tillsätta rätt Sjuksköterska till rätt uppdrag, detta för att ha nöjd personal och nöjda kunder.
Hos oss kan du få uppdrag på heltid, deltid eller extra pass när du vill tjäna lite extra.
Du kan även hyras ut som underkonsult om du ha ett eget bolag.
Rollen som bemanningssköterska innebär att du ansvarar för bedömning och uppföljning av patienternas vårdbehov. Deltar i ronder, medicinsk planering och utförande. Du samarbetar på ett positivt och handledande sätt med omvårdnadspersonal samt ansvarar för att erbjuda kvalitativ vård.
AnnSam erbjuder sina konsulter:
• Tydlig och ärlig information.
• Personlig kontakt och service.
• Konkurrenskraftiga löner.
• Timlön utbetalas månadsvis.
• Tjänstepensions lösning.
• Möjlighet till löneväxling.
• Semesterersättning.
• Sjuklön.
• Reseersättning vid arbete på annan ort.
• Försäkring under ditt arbete.
• Inskolning så att du kan känna dig trygg.
• Boende i samband med uppdraget.
• Arbeta som underkonsult via eget bolag.
För att bli anställd hos oss så behöver du:
• Godkänd svensk Sjuksköterskeleg.
• Erfarenhet som leg. sjuksköterska, minst 1 år.
• Kunna uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift.
• Vana av att arbeta med databaserade journalsystem.
• B-Körkort kan vara ett krav på vissa uppdrag.
• Meriterande är ett Varmt hjärta och ett Glatt leende!
Om AnnSam AB:
AnnSam AB är ett personligt bemanningsföretag vars grundare har en lång erfarenhet som Sjuksköterska och av att bedriva vårdbemanning.
För att hålla hög kvalitet fokuserar vi på uthyrning av Allmän Sjuksköterskor, Specialist Sjuksköterskor, Arbetsterapeuter och Fysioterapeuter.
Vårt mål är att alltid ha en nära och personlig kontakt medbåde kunder och personal, vi erbjuder dig god service och ett nära samarbete.
AnnSam har avtal med häften av Sveriges kommuner och ävenregionernas nationella avtal vilket ger bemanningsuppdrag i stora delar avSverige.
Berätta gärna för oss var du önskar uppdrag så söker vi ivår kundbas!
Välkommen till AnnSam, vi har bemannat vården medSjuksköterskor sedan 1999. Hos oss kan du känna dig trygg!
Se samtliga vår uppdrag på vår hemsida, vi ser fram emot din ansökan! www.annsam.se kc@annsam.se
