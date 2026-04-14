Annonsör sökes till välkänd aktör inom fordonsbranschen
2026-04-14
Vill du arbeta i en modern produktionsmiljö där kvalitet, ansvar och noggrannhet står i fokus? Vi söker nu en engagerad annonsör till vår avdelning för efterkontroll och annonsering av fordon.
Om rollen Som annonsör arbetar du med den sista kontrollen av fordon innan de lämnar produktionen och levereras till kund. Du har ett stort ansvar för att säkerställa att varje bil uppfyller våra höga kvalitetskrav. Rollen innebär även att du fotograferar fordonen samt förbereder dem för annonsering inför försäljning.Publiceringsdatum2026-04-14Dina arbetsuppgifter
Utföra noggrann efterkontroll av färdigproducerade fordon
Identifiera och dokumentera eventuella avvikelser
Säkerställa att kvalitetsstandarder uppfylls innan leverans
Fotografera fordon för annonsering
Samarbeta med andra avdelningar för att åtgärda brister
Bidra till ständiga förbättringar inom kvalitet och processer
Vi erbjuder Du blir en del av en nybyggd och modern produktionsmiljö med högt tempo och starkt fokus på kvalitet. Här får du möjlighet att arbeta i ett engagerat team där din insats gör skillnad hela vägen från produktion till försäljning.
Vi söker dig som
Är noggrann, ansvarstagande och kvalitetsmedveten
Trivs i en miljö med högt arbetstempo
Har ett öga för detaljer och ett intresse för fordon
Har god samarbetsförmåga
Har ett intresse för fotografering och presentation
Erfarenhet från produktion, fordonsbranschen eller liknande arbete är meriterande
Ansvar och egenskaper I rollen är du en nyckelperson då du arbetar i sista steget innan leverans till kund. Det ställer krav på hög noggrannhet, ansvarskänsla och förmåga att säkerställa både kvalitet och en professionell presentation av fordonen.
Låter detta som något för dig? Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7467330-1946891". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aura Personal AB
