Annons projektmedarbetare/administratör Yrkesresan
Kommunförbundet Jämtland Härjedalen / Administratörsjobb / Östersund Visa alla administratörsjobb i Östersund
2025-11-14
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kommunförbundet Jämtland Härjedalen i Östersund
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Strömsund
eller i hela Sverige
Allmänna uppgifter
Befattning: Projektmedarbetare/administratör
Tjänsteställe: Östersund eller distansarbete inom Jämtlands län med resor till Östersund
Överordnad chef: Förbundschef
Omfattning: 100%
Anställning: Tidsbegränsad
Samtliga våra annonser i de olika kommunerna för Projektmedarbetare/administratör Yrkesresan gäller en och samma tjänst, du behöver bara skicka in en ansökan till oss.
Kommunförbundet Jämtland/Härjedalen
Vi är ett kommunförbund som bildades 2022 och jobbar för alla kommuner i länets bästa. Förbundet drivs som en förening och har en styrelse bestående av politiker från länets alla kommuner.
Förbundet sätter stor vikt vid att finnas i kommuner i hela länet, därför ser vi gärna att du bor i vilken kommun som helst i Jämtland/Härjedalen. Kommunförbundet Jämtland Härjedalen är en distansoberoende arbetsgivare där vi är hembaserade men reser i hela länet som tjänsten kräver.
Vi har ett litet kontor i Östersund, där vi träffas med jämna mellanrum för att samarbeta och utvecklas tillsammans. Här har vi också en inspirerande och flexibel arbetsmiljö, där du som medarbetare ges goda möjligheter att växa och ta del av våra spännande och samhällsviktiga projekt. Publiceringsdatum2025-11-14Om tjänsten
Ett av förbundets verksamhetsområden är Social välfärd/Socialtjänstens regionala samverkans- och stödstruktur (RSS). Vi arbetar för en mer kunskapsbaserad, jämlik och jämställd socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård i Jämtland Härjedalen.
Yrkesresan är ett nationellt koncept för introduktion och kompetensutveckling inom socialtjänsten. Syftet är att stärka kompetens och yrkesstolthet hos medarbetare och chefer genom tillgänglig och pedagogisk kunskap. Det är ett samarbete mellan SKR, Socialstyrelsen, RSS och kommunerna. Totalt ska fyra resor inom lika många verksamhetsområden produceras fram till 2028. I Jämtland Härjedalen pågår arbetet med Yrkesresan Barn och unga för myndighet sedan något år tillbaka, Funktionshinder för utförarverksamhet och Skadligt bruk och beroende för myndighet har nyligen startat upp. De resterande yrkesresorna planeras att komma i gång under de kommande åren. Du kan läsa mera om Yrkesresan på SKR:s hemsida: Yrkesresan | SKR.
Vi stärker nu upp det regionala genomförandet och söker en medarbetare på 100 % som kommer ha ett tvådelat uppdrag som projektmedarbetare och administratör.
Arbetsuppgifter
Som projektmedarbetare inom Yrkesresan stödjer du utvecklingssamordnaren med utgångspunkt i behov som uppstår i takt med att flera yrkesresor lanseras. Rollen behöver formas över tid och kan exempelvis innebära att koordinera och leda genomförandet av en eller flera yrkesresor.
Som administratör inom Yrkesresan ansvarar du för att ge support i lärplattformen, administrera kurser från planering till uppföljning, samordna praktiska delar som lokalbokning och förbereda material och serva utbildare vid kursdagar, stödja kommunernas lokala administratörer, ta fram statistik, faktureringsunderlag och rapporter, medverka i nationella och regionala samverkansforum etcetera.
För att minska sårbarheten inom organisationen kan även andra administrativa arbetsuppgifter komma att ingå i tjänsten. Kvalifikationer
Rollen kräver en god förmåga att arbeta självständigt, flexibelt och resultatinriktat, ibland under tidspress, varav vi söker en trygg, självständig, strukturerad och målinriktad person.
Du har:
eftergymnasial utbildning inom relevant område
god förmåga att uttrycka dig mycket väl i både tal och skrift
social kompetens, prioriteringsförmåga, saklighet och struktur, som även präglar det skriftliga arbetet
vana att handskas med många bollar i luften utan att bli stressad
god förmåga att sätta dig in i IT-baserade system
Meriterande
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
arbete inom socialtjänsten, varav några års erfarenhet i administrativ och samordnande funktion
erfarenhet av processinriktat arbete, där administration ingårDina personliga egenskaper
Serviceinriktad, med en förmåga att fånga idéer och se möjligheter
God samarbetsförmåga, strukturerad och pedagogisk, van att uttrycka dig väl i tal och skrift
Noggrann och mån om detaljer
Vi erbjuder:
En spännande och utvecklande roll där du får möjlighet att bidra till utvecklingen av en mer kunskapsbaserad socialtjänst. Du blir en del av ett engagerat team där din närmaste kollega är projektledare/utvecklingssamordnare för Yrkesresan.
Anställningsform: Projektanställning till och med 31 december 2027 (erforderlig årlig finansiering krävs)
Tillträde: 1 januari 2026 eller enligt överenskommelse.
Sök tjänsten senast 5 december 2025.
Ansök genom att skicka CV och personligt brev till rekrytering@kfjh.se
, ange Yrkesresan som ämne.
Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-05
E-post: rekrytering@kfjh.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kommunförbundet Jämtland Härjedalen Kontakt
Utvecklingssamordnare
Weronica Nordström weronica.nordstrom@kfjh.se 076-7811961 Jobbnummer
9606326