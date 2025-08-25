Annons för Restaurangbiträde hos Pizzeria & Restaurang Sultan i Kil AB
Restaurang Bahman i Kil / Restaurangbiträdesjobb / Kil Visa alla restaurangbiträdesjobb i Kil
2025-08-25
, Forshaga
, Karlstad
, Grums
, Hammarö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Restaurang Bahman i Kil i Kil Publiceringsdatum2025-08-25Om företaget
Pizzeria & Restaurang Sultan är en välrenommerad restaurang belägen på Lersättersvägen 2, 665 32 Kil. Vi är kända för vår utsökta pizza och varierade meny som tillfredsställer alla smaklökar. Vårt mål är att alltid erbjuda högkvalitativ mat och en varm, välkomnande atmosfär för våra gäster.
Om rollen
Som restaurangbiträde hos oss kommer dina arbetsuppgifter att inkludera:
Att ta emot beställningar och servera våra gäster
Förbereda och presentera rätter enligt våra höga standarder
Hantera kassan och betalningar på ett noggrant och säkert sätt
Hjälpa till med städning och underhåll av restaurangens utrymmen
Bidra till en trevlig och effektiv arbetsmiljöKvalifikationer
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av arbete inom restaurang eller liknande bransch (meriterande men inte ett krav)
Är serviceinriktad och har ett positivt förhållningssätt
Kan arbeta både självständigt och som en del av ett team
Är flexibel och kan hantera stressiga situationer med ett leende
Har grundläggande kassavana och goda matematiska färdigheterSå ansöker du
Låter detta som något för dig? Då vill vi gärna höra från dig! För att ansöka, vänligen kontakta oss på telefon 0707236419. Vi ser fram emot att få prata med dig!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-24
0707236419 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Restaurang Bahman i Kil
, https://www.sultanikil.com/
Lersättersvägen 2, 665 32 Kil (visa karta
)
665 32 KIL Arbetsplats
Sultan Pizzeria & Restaurang Jobbnummer
9475120