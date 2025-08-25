Annons för Restaurangbiträde hos Pizzeria & Restaurang Sultan i Kil AB

Restaurang Bahman i Kil / Restaurangbiträdesjobb / Kil
2025-08-25


Visa alla restaurangbiträdesjobb i Kil, Forshaga, Karlstad, Grums, Hammarö eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Restaurang Bahman i Kil i Kil

Publiceringsdatum
2025-08-25

Om företaget
Pizzeria & Restaurang Sultan är en välrenommerad restaurang belägen på Lersättersvägen 2, 665 32 Kil. Vi är kända för vår utsökta pizza och varierade meny som tillfredsställer alla smaklökar. Vårt mål är att alltid erbjuda högkvalitativ mat och en varm, välkomnande atmosfär för våra gäster.
Om rollen
Som restaurangbiträde hos oss kommer dina arbetsuppgifter att inkludera:
Att ta emot beställningar och servera våra gäster
Förbereda och presentera rätter enligt våra höga standarder
Hantera kassan och betalningar på ett noggrant och säkert sätt
Hjälpa till med städning och underhåll av restaurangens utrymmen
Bidra till en trevlig och effektiv arbetsmiljö

Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av arbete inom restaurang eller liknande bransch (meriterande men inte ett krav)
Är serviceinriktad och har ett positivt förhållningssätt
Kan arbeta både självständigt och som en del av ett team
Är flexibel och kan hantera stressiga situationer med ett leende
Har grundläggande kassavana och goda matematiska färdigheter

Så ansöker du
Låter detta som något för dig? Då vill vi gärna höra från dig! För att ansöka, vänligen kontakta oss på telefon 0707236419. Vi ser fram emot att få prata med dig!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-24
0707236419

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Restaurang Bahman i Kil, https://www.sultanikil.com/
Lersättersvägen 2, 665 32 Kil (visa karta)
665 32  KIL

Arbetsplats
Sultan Pizzeria & Restaurang

Jobbnummer
9475120

Prenumerera på jobb från Restaurang Bahman i Kil

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Restaurang Bahman i Kil: