Annons för Pizzabagare hos Pizzeria & Restaurang Sultan i Kil AB

Är du en passionerad pizzabagare som älskar att skapa delikata pizzor med färska ingredienser? Vill du vara en del av ett dynamiskt team där din kreativitet och expertis kan lysa? Då har vi en fantastisk möjlighet för dig!
Pizzeria & Restaurang Sultan i Kil AB söker nu en skicklig pizzabagare till vårt team.Publiceringsdatum2025-08-25Om företaget
Pizzeria & Restaurang Sultan är en välrenommerad restaurang belägen på Lersättersvägen 2, 665 32 Kil. Vi är kända för vår utsökta pizza och varierade meny som tillfredsställer alla smaklökar. Vårt mål är att alltid erbjuda högkvalitativ mat och en varm, välkomnande atmosfär för våra gäster.
Om rollen
Som pizzabagare hos oss kommer dina arbetsuppgifter att inkludera:
Förbereda och baka pizzor enligt våra recept och höga standarder
Skapa nya pizzor och specialiteter vid behov
Hantera deg, fyllningar och ingredienser på ett noggrant och hygieniskt sätt
Säkerställa att köket och arbetsområdet hålls rent och organiserat
Samarbeta med köksteamet för att säkerställa snabb och effektiv serviceKvalifikationer
Vi söker dig som:
Har erfarenhet som pizzabagare eller inom liknande köksarbete
Har goda kunskaper om pizzabakning och olika tekniker
Är noggrann, snabb och effektiv i ditt arbete
Kan arbeta både självständigt och som en del av ett team
Är passionerad för matlagning och har en kreativ ådraSå ansöker du
Låter detta som något för dig? Då vill vi gärna höra från dig! För att ansöka, vänligen kontakta oss på telefon 0707236419. Vi ser fram emot att få prata med dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-24
0707236419 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Restaurang Bahman i Kil
, https://www.sultanikil.com/
Lersättersvägen 2, 665 32 Kil (visa karta
)
665 32 KIL Arbetsplats
Sultan Pizzeria & Restaurang Jobbnummer
9475115