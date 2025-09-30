Anna Whitlocks gymnasium söker vik. gymnasielärare i matematik
Stockholms kommun / Gymnasielärarjobb / Stockholm Visa alla gymnasielärarjobb i Stockholm
2025-09-30
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms kommun i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Arbetsplatsbeskrivning
Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen
Stockholm växer som aldrig förr.
Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm. I våra skolor ska varje elev få möjlighet att nå toppen av sin potential. För att nå dit behöver vi de absolut bästa lärarna.
Anna Whitlocks gymnasium är stadens största gymnasieskola med ca 2200 elever. Vi erbjuder de högskoleförberedande programmen ES, EK, NA, SA och TE, med elva olika inriktningar/profiler, varav två, Design och Life Science, finns på flera program.
Våra lokaler ligger på Hantverkargatan 29, nära stadshuset. Skolan startade i augusti 2018 med ca 700 elever i årskurs 1 och har nu 2200 elever i åk 1 till 3. Anna Whitlocks gymnasium är en skola för hållbar utveckling, bildning och innovation. Vår tids stora frågor, så som de uttrycks i de globala målen, genomsyrar verksamheten. Bildning beskriver ett sätt att vara och förhålla sig till omvärlden. Bildningsresan är livslång och gäller livets alla områden. Det förändrar vårt sätt att se på oss själva, varandra och världen. På Anna Whitlocks gymnasium tillägnar sig eleverna en bildningsnivå som leder till självständighet, integritet och tillit till den egna förmågan.
Läs mer om skolan här: https://annawhitlocksgymnasium.stockholm/
Nu söker vi en gymnasielärare i matematik för ett vikariat på 50% under vårterminen 2026 - under förutsättning att planerad organisation kan realiseras.Publiceringsdatum2025-09-30Dina arbetsuppgifter
För att kunna arbeta mot skolans vision organiseras undervisning och lärande i programöverskridande undervisningsteam. Elevernas arbetsvecka består av längre sammanhållna arbetspass som möjliggör andra arbetssätt och minskar splittringen av tid och innehåll för elever och lärare.
Förutom undervisningen och de uppgifter som är kopplade till den, kommer du tillsammans med dina kollegor att delta i och bidra till det roliga och utmanande arbetet med att driva en nystartad skola.Kvalifikationer
Vi söker dig som har lärarlegitimation med behörighet för gymnasiet i matematik i din ansökan har bifogat legitimation med behörighetsförteckning.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och att du har kompetens som innebär att du:
med en holistisk syn på skolans verksamhet är med och tar ansvar för hela skolans utveckling
har djupa och breda ämneskunskaper ser som självklart att samverka med andra för att lyckas med ditt och skolans uppdrag
har ett stort engagemang i undervisning och arbetar för alla elevers utveckling
skapar en trygg lärandemiljö och har höga förväntningar på eleverna och deras förmåga att utvecklas
reflekterar över din praktik och hur den kan utvecklas genom utvärdering och tillämpning av aktuell forskning
är van att använda digitala verktyg både i undervisning och pedagogisk administration
strukturerar ditt arbete på ett effektivt sätt
har tankar om hur Anna Whitlocks gymnasiums vision kan omsättas i undervisning och lärande
Det är meriterande om du i olika sammanhang har bidragit till kollegors kunskapsutveckling.
Är du den vi söker?
Då välkomnar vi din ansökan som för att vara komplett ska innehålla följande:
CV
personligt brev
lärarlegitimation med behörighetsförteckning och andra betyg och handlingar som styrker ditt CV.
Vi kommer läsa ansökningar och påbörja intervjuer under ansökningstiden.Övrig information
Om du blir inbjuden till intervju och därefter erbjuds anställning, behöver du visa upp ett aktuellt utdrag ur polisens belastningsregister.
Tjänsten utlyses utifrån den nuvarande organisationen. Vid eventuell övertalighet inom utbildningsförvaltningen kan tjänsten komma att tas i anspråk.
Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning och ålder. Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/5573". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms stad, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Robert Edström robert.edstrom@edu.stockholm.se 076-1234479 Jobbnummer
9532254