Anmeldung zum Rekrutierungstreffen in Töcksfors!

Sind Sie neu in Värmland? Interessieren Sie sich für Jobs in die Nähe von Töcksfors, Årjäng, Koppom? Dann laden wir Sie herzlich zu unserem Rekrutierungstreffen am 3. Februar im Turistgården in Töcksfors ein. Die Adresse lautet Elgerudsvägen 1. Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich.
Wir sind neugierig, woran Sie arbeiten möchten, und möchten Ihnen gerne etwas über uns und die verschiedenen von uns angebotenen Jobs erzählen. Wir freuen uns auf Sie! Linda & Hanna
Om Industrisupport
IndustriSupport ist ein Personalvermittlungsunternehmen mit über 25 Jahren Erfahrung in der erfolgreichen Zusammenführung von Unternehmen und qualifizierten Mitarbeitern. Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, in den schwedischen Arbeitsmarkt einzusteigen.
Melde dich und deine Freunde an, wir sehen uns am 3. Februar von 10 bis 12 Uhr.
