Anläggninsarbetare till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss
På Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning arbetar cirka 2 800 medarbetare. Du ingår i enheten Stadsmiljö tillsammans med parkingenjörer, projektledare, stadsplanerare och utredare. Från hösten 2026 tar vi över park- och naturskötsel i egen regi, och du får en unik chans att vara med och bygga upp en modern och hållbar parkdrift med fokus på biologisk mångfald, eldrivna maskiner och smarta arbetssätt. Tjänsterna är tillsvidare med start under hösten 2026.
Vi erbjuder
Hos oss får du meningsfulla arbetsuppgifter, en arbetsplats med utvecklingsfokus och goda möjligheter att kombinera arbete och privatliv. Vi erbjuder goda anställningsförmåner som friskvårdsbidrag, möjlighet att växla semesterdagstillägg till extra lediga dagar och en god arbetsmiljö. Läs mer om våra förmåner här.
Din roll
Som anläggningsarbetare bidrar du till att skapa en väl omhändertagen och trivsam miljö för stadsdelsområdets invånare med målet att arbeta hållbart och långsiktigt. Du kommer främst ansvara för tillsyn, underhåll och reparationer av lekredskap, parkmöbler, livräddningsutrustning och utegym etc. i stadsdelens parker och grönområden. Då stadsdelsområdet har många lekplatser kommer ett stort och viktigt uppdrag vara att säkerställa att dessa är i gott och fungerande skick. Du kommer också delta i anläggnings- och snickeriarbeten av mindre upprutnings- och utvecklingsprojekt som genomförs i egen regi av stadsmiljöenheten.
Organisationens drift av parker och grönområden är en verksamhet under uppbyggnad. Här har du en möjlighet att påverka utvecklingen av den nya enheten genom att bidra med din kunskap och komma med förbättringsförslag. Stadsdelen har högt ställda ambitioner när det gäller miljö och klimat, och arbetar aktivt med att implementera dessa i det dagliga arbetet.
Dina arbetsuppgifter kommer variera över året och exempelvis bestå av:
tillsyn av lekplatser, livräddningsutrustning, utegym etc.
underhåll och reparationer av park- och lekplatsutrustning
mindre anläggningsjobb som stenläggning, schakt, montering av lek- och parkutrustning
snickeri och måleriarbeten
Eftersom en större del av arbetet är förlagt utomhus, är det viktigt att du trivs med att arbeta ute oavsett väderlek. Både rollen och enheten är nya och under utveckling vilket innebär att andra arbetsuppgifter kan förekomma. Du har fasta arbetstider men helgarbete kan förekomma.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
gymnasial utbildning inom exempelvis anläggning/ bygg alternativt annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig och lämplig för tjänsten
dokumenterad och aktuell erfarenhet av arbete inom anläggning/bygg
kunskap inom hantverkstjänster, så som snickeri och målning
B-körkort för personbil
kommunikationsförmåga i svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har:
kunskap om och intresse av att arbeta miljömedvetet
erfarenhet och behörighet för användning av motorsåg klass AB
utbildning i lekplatssäkerhet, SS-EN 1176 samt SS-EN 16630 för utegym
utbildning i Arbete på väg nivå 1 och 2
utbildning i Heta arbeten
erfarenhet av smidesarbeten
erfarenhet av maskinunderhåll.
Som anläggningsarbetare möter du Enskede-Årsta-Vantörs invånare dagligen och är stadsdelsområdets ansikte utåt. Därför är god service och ett trevligt bemötande en självklarhet för dig och att du drivs av att skapa trivsamma och välskötta utemiljöer. Du är uthållig och arbetar självständigt och trivs med att arbeta ute. Du trivs med att samarbeta i team med kollegor och har en förmåga att lätt anpassa dig till förändrade arbetsuppgifter och prioriteringar.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper, motivation och engagemang för tjänsten!Publiceringsdatum2026-04-16Övrig information
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Enskede Årsta Vantör är en av 11 stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad. Som en del av Stockholms stad erbjuder förvaltningen förskola och fritid, omsorg om äldre och funktionsnedsatta, socialtjänst, förebyggande och trygghetsskapande arbete, stadsutveckling och parkskötsel till våra 105 000 stockholmare som bor i stadsdelsområdet. Vi står inför spännande utmaningar när Enskede Årsta Vantörs stadsdelsområde växer och helt nya stadsdelar byggs. Cirka 18 000 nya lägenheter planeras till år 2030. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Slakthusplan 8A (visa karta
)
112 21 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stockholms stad, Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning, Stadsmiljö Kontakt
Enhetschef
Jimmy Andersson jimmy.andersson@stockholm.se 08-50820930 Jobbnummer
9859582