Anläggningstekniker produktionsanläggningar

Vill du jobba med oss för en säker och hållbar energiförsörjning i Göteborg? Nu söker vi en teknikintresserad och lösningsorienterad kollega som vill vara med i energiomställningen.
Din uppgift
Som anläggningstekniker är ditt fokus den eller de anläggningar du ansvarar, att de är i bästa skick för högsta möjliga tillgänglighet utifrån våra drift- och underhållsplaner. Du kommer bland annat att arbeta med följande uppgifter:
- Koordinera och utföra av avställningar (process, el, instrument) och oftast vara kopplingsansvarig vid utförande av processavställningar.
- Tillse att kemikaliehanteringen och hanteringen av farligt avfall på anläggningar sköts enligt rutin.
- Samordna vid revisioner, ombyggnader och avhjälpande underhåll.
- Vara brandskyddskontrollant på anläggningar enligt rutin Systematiskt brandskyddsarbete.
- Utföra och rapportera vecko- och månadsrutiner.
- Medverka vid myndighetsbesiktningar, driftprov m m.
- Ta fram och uppdatera rutiner och instruktioner.
- Felsöka och provköra anläggningar.
Större delen av arbetstiden kommer du att vara ute på den anläggning eller de anläggningar som du har ansvar för. Detta är viktigt för att du ska kunna upprätthålla en hög anläggningskännedom.
Du kommer lösa olika tekniska problem i nära samarbete med drifttekniker, anläggningsägare samt representanter från andra interna funktioner inom underhåll och fastighet.
Ditt team
Tjänsten är placerad på enheten Drift Fjärrvärme. Vårt fokus är optimal drift av våra anläggningar för el- och värmeproduktion. Vi har en nyckelroll i Göteborg Energis viktiga uppdrag - att förse göteborgarna med den energi de behöver, dygnet runt och hela året. Den pågående omställningen till mer hållbara energilösningar är spännande och utvecklande för oss som jobbar med energiförsörjning.
Jobbet som anläggningstekniker erbjuder stimulerande, varierande och ansvarsfulla uppgifter. Du kommer att jobba i ett fokuserat team med hög kompetens. Som anläggningstekniker får du möjlighet att utveckla din kompetens samtidigt som du jobbar med något som är ytterst viktigt för alla som bor och verkar i Göteborg.
Enheten leds av Björn Runesvall
. Björn - vad är det bästa med jobbet utöver utvecklande arbetsuppgifter?
• Det är arbetsklimatet i gruppen. Vi är ett team där vi vågar utmana oss själva, har hög tillit och gör varandra bättre.
Din kompetens
Vi söker dig som har driftteknikerexamen på högskola med inriktning kraftvärme eller motsvarande kompetens. Biobränslekunskaper är meriterande likaså om du innehar köldmediacertifikat kategori 1, F-gas. För att du snabbt ska kunna förflytta dig mellan våra olika anläggningar behöver du ha B-körkort.
Vi önskar att du har jobbat i några år inom energiproduktion, processindustri eller annan liknande verksamhet. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att jobba i mindre projekt och med tekniska utredningar. Du trivs när du får analysera, ta initiativ och för dig är det en självklarhet att jobba på ett säkert sätt. Du är en drivande problemlösare som gillar att jobba med många olika frågor inom produktion, både självständigt och tillsammans med övriga funktioner.
Din ansökan
Vi läser ansökningar och kallar till intervju löpande. Sök därför så snart du kan. Varmt välkommen med din ansökan!
Göteborg Energi är en del av Sveriges kritiska infrastruktur och många av våra tjänster är säkerhetsklassade. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen.
Vår arbetsplats
Göteborg Energi är ett energibolag som ägs av Göteborgs Stad. Det innebär att vi arbetar för alla göteborgare och med hela staden. Förutom att leverera och utveckla nya lösningar inom energi och stadsfiber för boende, företag och transporter, jobbar vi också för ett större mål - ett hållbart Göteborg. Delar du vår vision och vill vara med oss på resan för att skapa en mer hållbar vardag för göteborgarna? Välkommen till Göteborg Energi!
Som anställd hos oss kan du räkna med en arbetsplats som är både spännande och utvecklande. Vi har förmåner som uppmuntrar till ett hållbart arbetsliv. Det ska vara tryggt att jobba med oss. Men det ska kännas roligt också. Hos oss har du goda möjligheter att växa på jobbet och utvecklas inom organisationen. Läs mer om vårt erbjudande på https://www.goteborgenergi.se/om-oss/jobba-med-oss
.
Vi tror på en arbetsplats med mångfald och jämställdhet. Medarbetare med olika erfarenheter utvecklar vår verksamhet! Styrkan i olikheter skapar framgång. Delar du våra värderingar och vill vara med och bidra till en inkluderande arbetsplats? Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
