Anläggningstekniker med elkompetens till APL i Malmö
Apotek Produktion & Laboratorier AB / Elektronikjobb / Malmö Visa alla elektronikjobb i Malmö
2026-02-10
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Apotek Produktion & Laboratorier AB i Malmö
, Varberg
, Borås
, Göteborg
, Uddevalla
eller i hela Sverige
APL, Apotek Produktion & Laboratorier AB, har till uppgift att tillverka extemporeläkemedel som är ett individanpassat läkemedel för en enskild patient, i syfte att förbättra och rädda liv. Många beredningar görs till barn och till vuxna med olika typer av överkänslighet. APL är statligt ägt och en av Europas största tillverkare av extemporeläkemedel och är även en etablerad kontraktstillverkare inom Life science-industrin med resurser för utveckling, tillverkning och analys av läkemedel. APL:s ca 600 medarbetare är verksamma vid fem tillverkningsenheter i Stockholm, Göteborg, Malmö, Umeå och Strängnäs.
Läs gärna mer på www.apl.se
Vill du arbeta i en samhällsviktig verksamhet där din elkompetens verkligen gör skillnad? APL i Malmö söker nu en driven och engagerad anläggningsteknik med tydlig inriktning mot el, som vill bidra till en trygg, stabil och säker drift i en högteknologisk och GMP-reglerad miljö för läkemedelsproduktion och laboratorieverksamhet.
Om rollen Som underhålls-/anläggningstekniker hos oss får du en central roll i våra elektriska system och installationer. Du blir en nyckelperson i teamet inom Fastighet, Anläggning & Support (FAS), där du ansvarar för drift, underhåll och utveckling av fastigheter, mediasystem och tekniska installationer.
Din elkompetens är avgörande för att upprätthålla säkerhet, driftsäkerhet och kvalitet i våra processer - och för att säkerställa att kritiska system fungerar som de ska, varje dag.
Hos oss får du en arbetsplats i framkant med stort fokus på teknik och kvalitet med goda möjligheter att utvecklas och bredda din el kompetens i kvalificerade miljöer och i samarbete med kompetenta kollegor.
Dina arbetsuppgifter I rollen ingår bland annat
El - ditt huvudområde
Utföra felsökning, analys och åtgärder inom elsystem, styrning och elanläggningar
Säkerställa att våra elektriska installationer följer gällande regelverk
Bidra med elkompetens i projekt, besiktningar och förbättringsarbete
Arbeta proaktivt med driftsäkerhet och riskbedömning kopplat till elsäkerhet
Övrigt arbete inom underhåll och anläggning
Planera och utföra förebyggande underhåll på utrustning, fastigheter och mediasystem
Kalibrera, validera och revalidera utrustning enligt underhållsplan
Dokumentera allt arbete i vårt underhållssystem
Beställa reservdelar samt hantera externa leverantörer inom budget
Delta i säkerhets-, hälso- och miljöarbete
Arbeta enligt GMP och LEAN
Tjänsten är en tillsvidareanställning som kan komma att inledas med en provanställning. Tjänsten är på heltid, 40 tim/veckan, dagtid, måndag-fredag och placeringsorten är Malmö. Efter din introduktion ingår du i beredskapsschemat.
Din profil Vi söker dig som har ett starkt tekniskt intresse med fokus på el och som trivs i en roll där noggrannhet, ansvar och problemlösning är i centrum. Du har god samarbetsförmåga och ser värdet av ordning, dokumentation och säkerhet.
Vi ser gärna att du har:
Teknisk eller naturvetenskaplig utbildning med inriktning mot el, elteknik eller automation
Erfarenhet av arbete med elsystem i fastighet, industri, process eller liknande miljö
Kunskap och förståelse för elsäkerhet och relevanta regelverk
Erfarenhet av systematiskt underhållsarbete
God datorvana och mycket goda kunskaper i Microsoft 365
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
B-körkort-körkort
Meriterande:
Formell elbehörighet, exempelvis AL, BB1 eller motsvarande
Erfarenhet av arbete i GMP-reglerad eller annan högt reglerad miljö
Hos oss får du APL kännetecknas av en öppen och dynamisk atmosfär med korta beslutsvägar. För att du ska trivas behöver våra värderingar affärsmässig, lyhörd, lösningsorienterad och ansvarstagande passa in på dig.
Alla medarbetare har en individuell utvecklingsplan och tydliga mål som kontinuerligt följs upp. Detta ger var och en möjligheten att påverka sin egen situation och bidra till vår gemensamma utveckling och vi uppmuntrar aktivt till intern rörlighet.
Du får tillgång till en förmånsportal där vi samlar våra förmåner och erbjudanden, t ex friskvårdsbidrag och kostförmån. Vi har kollektivavtal med Unionen och SACO och därtill hörande förmåner, exempelvis tjänstepension, försäkringar, flextid och lediga klämdagar. På samtliga orter finns friskvårdsgrupper som arrangerar olika typer av aktiviteter.
Ansökan Sista ansökningsdag är den 28 februari. Ansökan görs via länken i annonsen, vi tar inte emot ansökningar via e-mail. Vi arbetar med löpande urvalsprocess och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
För information Vid frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Robert Sjöberg via e-post: Robert.Sjoberg@apl.se
eller telefon: 070 207 72 74
Övrigt Innan ev. anställning kommer du att få göra ett alkohol-/drogtest samt att vi utför en bakgrundskontroll på dig via Bakgrundskollen.se.
Välkommen att dela en spännande framtid med oss på APL! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7205382-1834538". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Apotek Produktion & Laboratorier AB
(org.nr 556758-1805), https://karriar.apl.se
Celsiusgatan 43 (visa karta
)
201 20 MALMÖ Arbetsplats
APL Jobbnummer
9734869