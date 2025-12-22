Anläggningstekniker EuroMaint Örebro-nyckelspelare i vår tekniska framtid!
2025-12-22
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
Vill du ha en roll där du får kombinera praktiskt arbete med tekniskt tänkande? Hos oss blir du en central del i att hålla vår anläggning i toppskick och bidra till utvecklingen av framtidens teknik.
Om rollen
Som anläggningstekniker blir du en nyckelperson i att hålla vår verkstad i toppskick. Du ansvarar för att verksamhetsutrustningen fungerar optimalt, så att underhållet av våra fordon kan genomföras utan störningar. I din vardag ingår allt från att förebygga fel och följa upp besiktningar till att snabbt hantera akuta problem när de uppstår. Du kommer också vara en drivande kraft i att identifiera och genomföra förbättringar.
Utöver detta deltar du i arbete med investeringar av ny utrustning och specialverktyg - en perfekt möjlighet för dig som vill vara med och forma framtidens teknik i vår verkstad.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
* Planera och genomföra tillsyn av utrustning samt rapportera avvikelser
* Säkerställa att avvikelser åtgärdas - antingen av dig själv eller i samarbete med entreprenörer
* Ansvara för att både planerat och felavhjälpande underhåll utförs korrekt och i rätt tid
* Se till att besiktningar genomförs enligt gällande krav
* Dokumentera och rapportera status och skick på verksamhetsutrustning
* Delta i analyser, underhållsplaner och investeringsplaner för utrustning och specialverktyg
Du blir del av anläggningsunderhåll, där du arbetar tillsammans med engagerade kollegor med liknande kompetens och mot gemensamma mål.Publiceringsdatum2025-12-22Profil
Vi söker dig med ett genuint tekniskt intresse som trivs med att kombinera praktiskt arbete med analytiskt tänkande. Du är strukturerad, noggrann och har säkerhet som en självklar del i ditt arbete. För att lyckas i rollen behöver du ha en teknisk gymnasieutbildning eller motsvarande samt erfarenhet från en liknande teknisk roll. Du uttrycker dig väl på svenska i både tal och skrift och har god IT-vana. Har du dessutom erfarenhet som maskintekniker eller från järnvägsbranschen ser vi det som meriterande. Det är även en fördel om du har el-bakgrund och kan läsa elscheman.
Förmåner & erbjudande
Vi erbjuder:
* Friskvårdsbidrag på 4 000 kr per år
* Ersättning för läkarkostnader och receptbelagd medicin upp till högkostnadsskyddet
* Kompetensutveckling och interna utbildningar
Plats & omfattning
Plats: Örebro
Omfattning: Heltid
Startdatum: Enligt överenskommelse
Arbetstider: Dagtid
Form: Tillsvidare med 6 månaders provanställning
Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi Master-tester OPTO och CORE för att få en rättvis och objektiv bedömning av dina färdigheter. Vi gör en bakgrundskontroll innan anställning erbjuds. Då denna tjänst är säkerhetsklassad ingår även en hälsoundersökning i rekryteringsprocessen, denna bekostas av oss.
Vi ser fram emot din ansökan! Sista ansökningsdag är den 11 januari, men vänta inte - tjänsten kan komma att tillsättas innan dess.
Om EuroMaint
EuroMaint erbjuder kvalificerat tekniskt underhåll som tillgodoser kundernas behov av väl fungerande fordonsflottor. Vi har ett nät av verkstäder från Luleå i norr till Malmö i söder, samt två verkstäder i Norge. Hos oss arbetar många specialister inom underhåll av järnvägsfordon. EuroMaint har en omsättning på ca 1 900 MSEK och cirka 1 100 medarbetare (2024). EuroMaint ägs av den börsnoterade spanska tågtillverkaren CAF sedan juli 2019.
Våra värderingar:
* Professionalism - vi strävar efter hög kvalitet, innovation och resultat
* Förtroende - vi arbetar med ärlighet, integritet och laganda
* Hållbarhet - vi tar ansvar för människor, miljö och framtid Ersättning
