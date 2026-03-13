Anläggningsskötare till Larm och Passage
Sandvikens kommun, Tekniska kontoret / Tele- och elektronikreperatörsjobb / Sandviken Visa alla tele- och elektronikreperatörsjobb i Sandviken
2026-03-13
, Ovanåker
, Gävle
, Hofors
, Ockelbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sandvikens kommun, Tekniska kontoret i Sandviken
I Sandvikens kommun gör vi varandra bättre. Vår kultur präglas av helhetssyn, samverkan och dialog, där chefer och medarbetare tillsammans skapar värde för Sandvikens medborgare.
När vi tar tillvara på varandras olikheter och arbetar mot gemensamma mål, bygger vi en hållbar, utvecklande och framgångsrik kommun. Tillsammans gör vi Sandvikens kommun bättre!
Är du nyfiken på att läsa mer om Sandvikens kommun, våra förmåner och hur det är att arbeta hos oss?
Besök gärna våra sidor: https://sandviken.se/arbete-och-karriar
Kommunstyrelseförvaltningen har en central roll i kommunen och arbetar med att ge professionellt stöd och service till förtroendevalda samt till kommunens verksamheter inom både förvaltningar och bolag.
Välkommen att bygga framtidens Sandviken med oss på Tekniska kontoret
Vi äger och hanterar försäljning av kommunens mark och fastigheter samt förvaltar och utvecklar parker, gator, skogar och byggnader och tillhandahåller lokaler för kommunens olika verksamheter. Vi är hjärtat av kommunens infrastruktur tillsammans skapar vi hållbara lösningar för en attraktiv kommun att leva, verka och bo i. Vi driver utvecklingen för att skapa en plats där människor trivs och företag växer. Tekniska kontoret är en del av Kommunstyrelseförvaltningen.
Vi växer - tillsammans
Möjligheter - Här får du chansen att påverka och forma staden och kommunen
Samhällsnytta - Ditt arbete gör verklig skillnad för våra invånare
Trivsel - Du kommer till ett prestigelöst gäng som trivs tillsammans, lyfter och kompletterar varandras kompetenser för att lösa våra uppdrag. Vi gör varandra bättre och har roligt på jobbet.
Våra medarbetare är en viktig tillgång och vi arbetar aktivt för att alla ska må bra till kropp och själ. Sandvikens kommun erbjuder också flera personalförmåner som är hälsofrämjande, bland annat:
* friskvårdsbidrag
* hälsofrämjande aktiviteter
* semesterväxling
* extra semesterdagar när du fyller 40 och 50 år
* personal- och fritidsföreningen Pulsen
Vill du arbeta i en roll där du gör verklig skillnad för kommunens säkerhet och trygghet? Som anläggningsskötare får du ett brett och viktigt ansvar för drift, provning och underhåll av våra säkerhetsanläggningar. Du arbetar nära verksamheterna och bidrar till att våra system fungerar som de ska - varje dag.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-03-13Arbetsuppgifter
Som anläggningsskötare larm kommer du att tillhöra en erfaren grupp bestående av larmchef, en larmtekniker, två trygghetslarmstekniker och tre passageadministratörer som alla har ett nära samarbete till enhetens förvaltare och projektledare. Tillsammans ansvarar ni för att våra hyresgäster får de mest driftsäkra säkerhetslösningarna för deras behov.
I uppdraget ingår att säkerställa att kommunens brandlarm, inbrottslarm, passagesystem, sprinkleranläggningar, reservkraftsaggregat och VMA-system är i gott skick och uppfyller gällande krav. Du arbetar både praktiskt med kontroller och felsökning och administrativt med dokumentation, rapportering och uppföljning. Rollen innebär också ett nära samarbete med både interna verksamheter och externa leverantörer, där du är en viktig del i att säkerställa rutiner.
Du ansvarar för att genomföra regelbundna kontroller och provningar av våra larmsystem samt utföra löpande underhåll.
Det innebär bland annat att du:
* arbetar med systematiska kontroller och funktionsprovningar
* hanterar felsökning och vid behov gör enklare åtgärder för att avhjälpa fel
* dokumenterar och rapporterar i enlighet med våra rutiner och regelverk
* samverkar med berörda aktörer för att säkerställa att drift och åtgärder sker korrekt
* deltar i utveckling och förbättring av säkerhetsrutiner och arbetssätt.
* deltar i kompetensutveckling och utbildningar som krävs i tjänsten
Arbetet är varierat och ger dig möjlighet att arbeta självständigt i en roll där struktur, noggrannhet och ansvarstagande är centralt.Kvalifikationer
Vi söker dig som har god kunskap om de lagar, föreskrifter och regler som styr området och som har förståelse för hur olika larmsystem är uppbyggda och fungerar i praktiken. Du har en teknisk utbildning eller motsvarande erfarenhet och trivs i en roll där både planering och praktiskt arbete ingår.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och för att lyckas i rollen behöver du vara noggrann, strukturerad och ta ansvar i ditt självständiga arbete samtidigt som du samarbetar väl med kollegor och externa parter. Du har en god problemlösningsförmåga och har lätt för att anpassa dig till förändrade omständigheter. Du kan snabbt ändra synsätt och arbetssätt när situationen kräver det och ser möjligheter i förändringar. Vidare har du god datorvana och uttrycker dig väl i svenska i tal och skrift.
B-körkort är ett krav.
Det är meriterande om du tidigare arbetat med brandlarm, inbrottslarm, passagesystem, sprinkler, reservkraft och VMA-system, eller har erfarenhet från liknande tekniska miljöer.
Säkerhetsprövning av tjänsten kan förekomma.
Varmt välkommen med din ansökan senast 29 mars!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Vill du veta hur det är att bo, leva och verka i Sandvikens kommun? Kanske du funderar på att flytta till Sandviken? Vi har samlat information speciellt för dig på våra sidor: https://sandviken.se/hellosandviken
Om du har skyddad identitet ber vi dig att inte skicka in din ansökan digitalt via vårt rekryteringssystem. Mer information om hur du istället går tillväga finns på www.sandviken.se/ledigajobb Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/127". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sandvikens kommun
(org.nr 212000-2346)
811 80 SANDVIKEN Arbetsplats
Sandvikens kommun, Tekniska kontoret Kontakt
Larm och passagechef
Mattias Larsson mattias.larsson@sandviken.se 026-240968 Jobbnummer
9795245