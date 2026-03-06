Anläggningspersonal till F&S Stockholm, Skärholmen
Motionsidrottens Servicebolag i Stockholm AB / Receptionistjobb / Botkyrka Visa alla receptionistjobb i Botkyrka
2026-03-06
, Salem
, Ekerö
, Huddinge
, Södertälje
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Motionsidrottens Servicebolag i Stockholm AB i Botkyrka
, Stockholm
, Järfälla
, Österåker
, Haninge
eller i hela Sverige
Är du en person som tycker om att sälja träning och hälsa och har förmågan att i det möte "ge det lilla extra"? Då kan det här jobbet vara något för dig! I din roll som anläggningspersonal är du vår viktigaste kontakt med blivande och befintliga medlemmar samt funktionärer såsom ledare, värdar och tränare. Du möter och bidrar till en hög service. Du ingår i anläggningsteamet som tillhör området Sydväst och rapporterar till Områdeschef.Publiceringsdatum2026-03-06Arbetsuppgifter
Sköta försäljning av träningskort och övriga artiklar inklusive kassaavstämning, medlemsregistrering samt upplysa om Friskis&Svettis idé, priser, träning mm
Uppmuntra till träning och möta medlemmarna både i gymmet, entréytorna och receptionen.
Initiera och medverka i arbetet med anläggningens skötsel så att den håller hög kvalitet både när det gäller lokalerna och material i gymmet och i hallarna.
Se till att vi levererar den träning vi utlovat genom att tillsammans med träningsansvarig löpande ansvar för träningsschemat på anläggningen.
Vem är du?
Vi söker dig som är en engagerad och positiv lagspelare och som också kan arbeta självständigt. Du har erfarenhet av försäljning, service och/eller butiksarbete. När problem dyker upp ska de lösas, vilket kräver att du är lyhörd för vad medlemmen vill ha. Du tar ditt eget ansvar och kan skapa dig en överblick när flera saker händer samtidigt. Du vågar också tänka nytt och bidra med dina idéer till utveckling av vårt arbete i teamet. Du kan service och tycker om att arbeta med och för människor. Du är tillmötesgående mot medlemmar, funktionärer och kollegor. Vi lägger extra vikt vid stark handlingskraft och initiativförmåga.
OBS! Tjänsten omfattar varierande arbetstider; morgnar, eftermiddagar, kvällar och helg. Vi behöver vår personal när medlemmarna tränar så att vi kan ge så god service som möjligt.
Meriterande
Erfarenhet av bemötande/service och sälj, gärna från en värderingsstyrd organisation
Kompetens och erfarenhet av affärssystemet BRP
Språk (utöver Svenska och Engelska)
Meriterande om man bor i Skärholmen/närområdet och har lokalkännedom
Det här får du
Friskis&Svettis Stockholm erbjuder dig en givande och utvecklande arbetsmiljö med ett högre syfte: att stimulera människor att leva ett rörligare och mer lustfyllt liv. Som medarbetare på Friskis&Svettis Stockholm får du även:
Gratis träningskort med tillgång till hela föreningens utbud
Träning på arbetstid
Kollektivavtal
Tjänstepension
Företagshälsovård
Friskvårdsbidrag
Anställningsform:
Arbetstid: Tillsvidare, reglerad arbetstid, dag/kväll/helg enligt verksamhetens öppettider.
Antal lediga befattningar: 1
Sysselsättningsgrad: deltid 70%
Tillträde: April 2026 eller enligt överenskommelse.
Med placering på anläggning: Skärholmen
Ansökan och kontaktperson:
Sista ansökningsdag är den 13 mars 2026 urval och intervjuer kommer att göras löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden löpt ut så vänta inte med att söka. Om du är nyfiken och vill veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef mailto:tina.sundstrom@sthlm.friskissvettis.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-113838". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Motionsidrottens Servicebolag i Stockholm AB
(org.nr 556227-6674), https://www.friskis.com/sv-SE
Bodholmsgången 1 Skärholmen (visa karta
)
127 48 STOCKHOLM Arbetsplats
Friskis&Svettis Stockholm Kontakt
Sara Lovering sara.lovering@sthlm.friskissvettis.se Jobbnummer
9783061