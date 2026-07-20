Anläggningspersonal till F&S Stockholm, Orminge
Motionsidrottens Servicebolag i Stockholm AB / Receptionistjobb / Stockholm Visa alla receptionistjobb i Stockholm
2026-07-20
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Är du en person som tycker om att sälja träning och hälsa och har förmågan att i mötet "ge det lilla extra"? Då kan det här jobbet vara något för dig! I din roll som anläggningspersonal är du vår viktigaste kontakt med blivande och befintliga medlemmar samt funktionärer såsom ledare, värdar och tränare. Du möter och bidrar till en hög service. Du ingår i anläggningsteamet som tillhör området Sydost och rapporterar till Områdeschef. Publiceringsdatum2026-07-20Arbetsuppgifter
Sköta försäljning av träningskort och övriga artiklar inklusive kassaavstämning, medlemsregistrering samt upplysa om Friskis&Svettis idé, priser, träning mm
Uppmuntra till träning och möta medlemmarna både i gymmet, entréytorna och receptionen.
Initiera och medverka i arbetet med anläggningens skötsel så att den håller hög kvalitet både när det gäller lokalerna och material i gymmet och i hallarna.
Se till att vi levererar den träning vi utlovat tillsammans med kollegorna på anläggningen.
Vem är du?
Vi söker dig som är en engagerad och positiv lagspelare och som också kan arbeta självständigt. Du har erfarenhet av försäljning, service och/eller butiksarbete. När problem dyker upp ska de lösas, vilket kräver att du är lyhörd för vad medlemmen vill ha. Du tar ditt eget ansvar och kan skapa dig en överblick när flera saker händer samtidigt. Du vågar också tänka nytt och bidra med dina idéer till utveckling av vårt arbete i teamet. Du kan service och tycker om att arbeta med och för människor. Du är tillmötesgående mot medlemmar, funktionärer och kollegor. Vi lägger extra vikt vid stark handlingskraft och initiativförmåga.
OBS! Tjänsten omfattar varierande arbetstider; morgnar, eftermiddagar, kvällar och helg. Vi behöver vår personal när medlemmarna tränar så att vi kan ge så god service som möjligt.
Meriterande
Erfarenhet av bemötande/service och sälj, gärna från en värderingsstyrd organisation.
Kompetens och erfarenhet av affärssystemet BRP
Utbildad ledare inom Friskis
God kunskap inom gym och styrketräning
Det här får du
Friskis&Svettis Stockholm erbjuder dig en givande och utvecklande arbetsmiljö med ett högre syfte: att stimulera människor att leva ett rörligare och mer lustfyllt liv. Som medarbetare på Friskis&Svettis Stockholm får du även:
Gratis träningskort med tillgång till hela föreningens utbud
Träning på arbetstid
Kollektivavtal
Tjänstepension
Företagshälsovård
Friskvårdsbidrag
Anställningsform:
Arbetstid: Vikariat under perioden 24 augusti 2026 tom 7 januari 2028, start och slutdatum enligt ö.k. Deltid, reglerad arbetstid, dag/kväll/helg enligt verksamhetens öppettider. Antal lediga befattningar: 1 Sysselsättningsgrad 50% Tillträde: 1 sept eller enligt överenskommelse.
Ansökan och kontaktperson:
Sista ansökningsdag är den 2 augusti 2026. Vi tillämpar provanställning. Om du är nyfiken och vill veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Mikaela.Estreus@sthlm.friskissvettis.se
.
OM FRISKIS&SVETTIS STOCKHOLM
Friskis&Svettis Stockholm är Sveriges största idrottsförening och bildades 1978. Föreningen erbjuder över 70 träningsformer fördelat på 27 anläggningar i Stockholm. Föreningen har mer än 100 000 medlemmar, 2 000 ideella funktionärer och ca 175 medarbetare. Motionsidrottens Servicebolag i Stockholm AB är ett dotterbolag som ägs till 100% av Friskis&Svettis Stockholm. Friskis&Svettis idé är att erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla. Som anställd på friskis är du en del av ett medarbetarskap som präglas av omtanke, lösningsorientering, tillit och ansvar. Våra förhållningsätt för medarbetarskapet hjälper oss att skapa "ett" Friskis&Svettis med en gemensam kultur som ger oss arbetsglädje och kraft framåt! Vi begär ut ett begränsat utdrag ur belastningsregistret på alla som har ett uppdrag eller anställd på F&S Stockholm. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Motionsidrottens Servicebolag I Stockholm AB
(org.nr 556227-6674), https://www.friskis.com/sv-se/
112 34 STOCKHOLM Arbetsplats
Friskis&Svettis Stockholm Jobbnummer
10006440