Anläggningsarbetare till trafik och parkavdelningen
Örnsköldsviks kommun / Anläggningsarbetarjobb / Örnsköldsvik Visa alla anläggningsarbetarjobb i Örnsköldsvik
2025-08-18
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Örnsköldsviks kommun i Örnsköldsvik
Samhällsbyggnadsförvaltningens uppdrag är att aktivt verka för att bygga en säker, trygg och hållbar kommun med en god miljö för alla som bor, verkar och besöker Örnsköldsvik.Publiceringsdatum2025-08-18Dina arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter kommer i huvudsak vara att arbeta som anläggningsarbetare med inriktning på jobb i parker, lekparker och torg.
Viss beredskap kan förekomma.Kvalifikationer
Vi söker dig som har anläggningsteknisk utbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren kan bedömas likvärdig. Du har flerårig erfarenhet av bygg och anläggning av allmän platsmark såsom lekplatser, torg och parker.
Giltigt körkort B för personbil är ett krav.
Det är meriterande om du har något av följande:
- "Arbete på väg"
- Giltigt förarbevis för hjullastare
- Giltigt körkort C för tung lastbil
- Erfarenhet från snö- och halkbekämpning
Som person är du kvalitetsmedveten, vill hjälpa till inom andra yrkesområden och tar gärna egna initiativ i arbetet. Du ska ha intresse och engagemang för den verksamhet vi bedriver. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Vänligen bifoga CV och personligt brev med din ansökan.http://inspiration.ornskoldsvik.se/
Vi ser gärna språkkunskaper i finska och/eller någon av de samiska varieteterna då Örnsköldsviks kommun ingår i både finskt och samiskt förvaltningsområde.
I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske. Dessa tjänster kräver svenskt medborgarskap.
I denna rekrytering har vi gjort våra val av annonseringskanaler och undanber oss kontakt från rekryteringsbolag eller annonssäljare. Ersättning
Fast timlön/månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/377". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örnsköldsviks Kommun
(org.nr 212000-2445) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Samhällsbyggnadsförvaltningen Kontakt
Jonas Nordin, enhetschef 0660-88415 Jobbnummer
9461823