Anläggningsarbetare till Tibro kommun

Vill du arbeta praktiskt, utomhus och med arbetsuppgifter som gör verklig skillnad i vardagen för Tibros invånare?
Nu söker Gata- och Parkavdelningen i Tibro kommun två anläggningsarbetare till vårt team. Om detta låter som ett arbete för dig, ansök redan idag!
Gata- och Parkavdelningen ansvarar för drift, underhåll och utveckling av kommunens gator, vägar, gång- och cykelvägar, parker och andra offentliga miljöer. Avdelningen ansvarar även för drift av kommunens VA-nät och fjärrvärmenät. Arbetet bedrivs till stor del i projektform och omfattar både löpande drift, planerat underhåll och akuta insatser.
Hos oss arbetar du i team med erfarna kollegor, ett stabilt arbetslag med bred kompetens och får möjlighet att utvecklas i ett praktiskt, omväxlande arbete med tydlig samhällsnytta.
Tibro kommun, som är Tibros största arbetsgivare, jobbar målmedvetet med utveckling och erbjuder invånarna en mycket uppskattad kommunal service. Med ledorden tillsammans, hållbart och nära strävar vi efter att forma ett hållbart samhälle socialt, ekonomiskt och klimatmässigt. Med engagemang, omtanke, samverkan och handlingskraft löser vi framtidens utmaningar - och skapar mervärden tillsammans!
Publiceringsdatum2026-02-10Arbetsuppgifter
Som anläggningsarbetare hos oss får du ett varierande och omväxlande arbete. Arbetsuppgifterna anpassas efter årstid, projekt och verksamhetens behov.
Exempel på arbetsuppgifter:
* Underhåll av gator och vägar
* Enklare asfalteringsarbeten
* Byte, montering och underhåll av trafikskyltar och vägmärken
* Mark- och anläggningsarbete i gatu- och parkmiljö
* Drift- och underhållsarbete kopplat till VA-nät och fjärrvärmenät
* Akuta insatser vid vattenläckor och avloppsstopp
* Planerade underhållsarbeten såsom ledningsförnyelse
* Medverkan i projekt kopplade till nya exploateringsområden
* Maskin- och redskapsarbete
* Vinterväghållning
Arbetet kan även innefatta beredskap, framför allt i samband med vinterväghållning, enligt fastställda rutiner.
Arbetet omfattar också drift- och underhållsarbete inom kommunens VA-nät och fjärrvärmenät.
Arbetsuppgifterna utförs i team och du får introduktion och stöd i de delar som rör VA och teknisk infrastruktur.Kvalifikationer
Vi söker i första hand dig som är anläggningsarbetare med god yrkeserfarenhet, gärna från arbete inom kommunal förvaltning. Samtidigt är vi även intresserade av dig som är relativt nyutbildad inom branschen, eller dig som har annan relevant erfarenhet och är nyfiken på att prova på yrket som anläggningsarbetare. För oss är rätt inställning, samarbetsförmåga och vilja att lära minst lika viktiga som lång erfarenhet.Kvalifikationer
* Gymnasieutbildning inom bygg och anläggning eller yrkeserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
* B-körkort
* God samarbetsförmåga och ansvarskänsla
Meriterande är:
* C-körkort
* YKB (Yrkeskompetensbevis)
* Erfarenhet av arbete på väg
* Förarbevis för anläggningsmaskiner
* Erfarenhet av anläggningsarbete, gärna inom kommunal verksamhet
* Motorsågskörkort
Då arbetet även omfattar drift- och underhållsarbete inom kommunens VA-nät och fjärrvärmenät, är vi måna om att bygga ett stabilt och långsiktigt VA-team. Arbetsuppgifterna utförs i team och du får introduktion och stöd i de delar som rör VA och teknisk infrastruktur.
ÖVRIGT
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Tibro kommun har valt rekryteringskanal och tackar därför vänligen men bestämt nej till att bli kontaktad av rekryteringsföretag.
Livet i Skaraborg är en webbplats som visar möjligheterna som finns i Skaraborg. På https://www.livetiskaraborg.se/kommuner/tibro
