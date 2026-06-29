Anläggningsarbetare till Tekniska i Vänersborgs kommun
Vänersborgs kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Tekniska, produktion / Anläggningsarbetarjobb / Vänersborg Visa alla anläggningsarbetarjobb i Vänersborg
2026-06-29
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Tekniska är en verksamhet inom Samhällsbyggnadsförvaltningen som ansvarar för att utreda, projektera och kostnadsberäkna anläggningsarbeten inom exempelvis gator, VA-ledningar, gång- och cykelvägar samt parker. Vi utför även i egen regi en stor del av de nyanläggningsarbeten som rör gator, vägar och ledningsnät med mera i Vänersborgs kommun.
Vi är idag 17 medarbetare som arbetar nära tillsammans inom nyanläggning och projektering i det Tekniska verksamhetsområdet. Vi arbetar hår för att tillsammans skapa goda samarbeten, en bra arbetsmiljö och ett respektfullt förhållningssätt gentemot varandra. Dina arbetsuppgifter
I tjänsten som anläggningsarbetare på nyanläggning ingår att tillsammans med kollegor, beställare och entreprenörer genomföra Vänersborgs kommuns investeringsprojekt inom anläggningsområdet. Projekten är av varierande storlek och innehåll.
Inom Tekniska/nyanläggning arbetar vi huvudsakligen med sanering och nyproduktion av VA, nyanläggning av vägar samt gång- och cykelvägar, busshållplatser och parker, samt drift av det befintliga VA-nätet.
Arbetsuppgifterna är varierande och kan exempelvis innefatta rörläggning, sättning av sten, kabelarbeten, montering, gjutning och trädgårdsarbeten. I tjänsten ingår även beredskap vilket innebär att utföra akuta insatser på VA-nätet och gatudriften.Kvalifikationer
Vi söker dig som är yrkesarbetare inom mark och anläggning, med erfarenhet från branschen och särskilt av VA-arbeten i mark.
Du har arbetat praktiskt ute i produktion och har erfarenhet av exempelvis schaktarbete, rörläggning och ledningsförläggning inom vatten- och avloppssystem. Relevant utbildning är meriterande, men vi värderar praktisk erfarenhet och yrkesskicklighet högst.
B-körkort är ett krav.
Det är meriterande om du har CE-körkort, behörighet för att köra hjullastare och grävmaskin samt erfarenhet av att hantera rör- och planlaser.
Vi söker dig som är engagerad och driven. Du ska ha god samarbetsförmåga, vara social och lyhörd. Vi ser gärna att du kan ta ett stort egenansvar och är villig att ta för dig samt är kvalitetsmedveten.
Arbetsgivaren kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.Anställningsvillkor
Tillträde efter överenskommelse. Arbetstiden hos oss är måndag till fredag mellan klockan 07.00-16.00. Beredskap ingår i tjänsten.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning. Det ställer krav på svenskt medborgarskap.
Intervjuer kan komma att ske innan sista ansökningsdag så vänta inte med din ansökan.
Om Vänersborgs kommun
Som medarbetare i Vänersborgs kommun bidrar du till att göra vardagen enklare för våra 40 000 medborgare i kommunen. I Vänersborgs kommun jobbar 3 600 anställda och vi arbetar för att vara attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet.
Vi arbetar med individuell lönesättning och erbjuder förmåner kopplade till anställningen.
Vill du veta mer om oss som arbetsgivare, våra förmåner och hur vår lönesättning fungerar? Besök vår karriärsida .
Övrig information
Vi ser mångfald som en styrka som berikar vår verksamhet och välkomnar sökande med olika bakgrund. Har du skyddade personuppgifter vänligen kontakta kontaktpersonen för annonsen via telefon och skicka din ansökan via post.
Kommunen har gjort aktiva val i denna rekrytering och vill därför inte bli kontaktade med erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp/kompetensförmedling. Kontaktuppgifter till din fackliga organisation hittar du här . Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vänersborgs Kommun
(org.nr 212000-1538), https://www.vanersborg.se
Nygatan 76 (visa karta
)
462 85 VÄNERSBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vänersborgs kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Tekniska, produktion Kontakt
Håkan Laschitza hakan.laschitza@vanersborg.se 0521-721311 Jobbnummer
9983555