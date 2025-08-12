Anläggningsarbetare till teknik och fastighetsförvaltning
2025-08-12
Västerås stad har tagit bort personligt brev från ansökningsprocessen. Det gör vi för att få en bättre och mer rättvis rekryteringsprocess. När du skickar in din ansökan kommer du att få svara på ett antal frågor som blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Vill du vara med och forma framtidens Västerås? På anläggningsenheten får du chansen att göra skillnad! Vi ansvarar för stadens mark- och anläggningsarbeten och är en viktig del av Västerås stads utveckling. Hos oss blir du en del av en sammansvetsad grupp där engagemang och glädje präglar vardagen.Publiceringsdatum2025-08-12Arbetsuppgifter
Som anläggningsarbetare är du med och genomför projekt inom mark och anläggning, från start till mål. Du kommer att arbeta i både mindre och större anläggningsprojekt där du bedriver och samordnar det dagliga arbetet med stöd av arbetsledare och platschef. I ditt arbete kommer du utföra förekommande markarbeten inom exempelvis gatubyggnad, ledningsarbete samt park- och lekplatsanläggningar. På byggplatsen samordnar du bland annat resurser som grävmaskiner och lastbilar, tar emot material och gör mätningar.
Din kompetens
Vi söker dig som har yrkesbevis som väg- och anläggningsarbetare eller har motsvarande utbildning eller erfarenhet som är lämplig för tjänsten. Du klarar av att göra enklare utsättningar och använder laser obehindrat i ditt arbete. Du har även kunskap om mark- och anläggningsarbete. Då mycket av arbetet ofta utförs i trafiken ser vi det som meriterande om du tidigare jobbat i trafikerande miljöer. Vidare är erfarenhet av VA- och fjärrvärmearbete, finplanering och samordning och planering av resurser på arbetsfältet meriterande. B-körkort är ett krav då du kommer använda bil i tjänsten. Som person är du självgående och driven samt tar ansvar för dina arbetsuppgifter. Du trivs bra med att jobba ihop med andra och är serviceinriktad mot både medarbetare och kunder.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en arbetsplats där du får varierande och meningsfulla arbetsuppgifter, möjlighet att växa i din roll och bidra till ett hållbart och välfungerande Västerås. Du blir en del av teknik- och fastighetsförvaltningen, där vi tillsammans ser till att stadens infrastruktur, parker, vägar och kollektivtrafik utvecklas och sköts på bästa sätt.
Om du vill ha en arbetsplats där du får jobba nära staden och dess invånare, samtidigt som du har kul med kompetenta kollegor - då är det här rätt plats för dig!
Här blir du en del av något större! Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.
Läs mer om möjligheter, karriärvägar och om vårt erbjudande här:https://www.vasteras.se/jobbochkarriär
(https://www.vasteras.se/jobbochkarriär)
Övrig information
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Enligt avtal.
Sista dag att ansöka är 2025-08-26
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/00470". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västerås kommun
(org.nr 212000-2080) Arbetsplats
Västerås stad, Teknik- och fastighetsförvaltningen Kontakt
Rekryterande chef
Fredrik Wikström fredrik.wikstrom@vasteras.se 021-39 12 80 Jobbnummer
9454424