Anläggningsarbetare till Stockholmsområdet
Prowork Stockholm AB / Anläggningsarbetarjobb / Stockholm Visa alla anläggningsarbetarjobb i Stockholm
2025-08-26
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Prowork Stockholm AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Danderyd
, Huddinge
eller i hela Sverige
Vi söker duktiga och självgående anläggare för projekt runt om Stockholmsområdet. Du har erfarenhet av rörläggning, jordschakt och andra relevanta arbetsuppgifter inom anläggaryrket.
Som person är du flexibel, lugn och har förmågan att hantera olika arbetsrelaterade situationer på ett professionellt sätt.
Projekten finns i hela StockholmsområdetPubliceringsdatum2025-08-26Kvalifikationer
Självgående och ansvarsfull i ditt arbete.
God kommunikationsförmåga på svenska eller engelska.
Erfarenhet av rörläggning, jordschaktning, återfyllning och andra relevanta arbetsuppgifter inom anläggaryrket.
Vi erbjuder:
Kollektivavtal med förmåner som försäkring, betald semester, reseersättning/milersättning.
Timlön med en 40-timmars arbetsvecka.
Om du uppfyller ovanstående kriterier, ansök via vår hemsida www.prowork.se
eller skicka ditt CV och beskrivning av din arbetslivserfarenhet som anläggare till adnan@prowork.se
.
Intervjuer genomförs löpande, så tveka inte att skicka in din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Prowork Stockholm AB
(org.nr 556925-4591) Kontakt
Adnan Kayhan adnan@prowork.se Jobbnummer
9475369