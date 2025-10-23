Anläggningsarbetare till Samhällsbyggnadsförvaltningen
2025-10-23
Vi söker nu en anläggningsarbetare till serviceavdelningen på Samhällsbyggnadsförvaltningen.
Om tjänsten
Som anläggningsarbetare ansvarar du för nyanläggning och underhåll av kommunens gator, gång- och cykelvägar samt andra markytor. Arbetet omfattar praktiskt arbete i fält såsom plattläggning, rörläggning och dagvattenhantering, samt hantering av maskiner och utrustning. I rollen kan även ingå ansvar för utsättning enligt trafikanordningsplaner (TA-planer).
Arbetet sker både självständigt och i grupp, du kommer ha kontakt med andra verksamheter och entreprenörer.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant utbildning inom mark- och anläggningsarbete på gymnasienivå. Du har B-körkort och erfarenhet av anläggningsarbete. Vidare har du förmåga att läsa ritningar. Det är meriterande om du har maskinvana och erfarenhet av rörläggning. Likaså är det meriterande med utbildning i Arbete på väg, gärna steg 2.2 (utmärkningsansvarig).
Du har god samarbets- och initiativförmåga, och har förmåga att arbeta både självständigt och i team. Du har god fysisk kondition för att kunna utföra arbete utomhus under varierande väderförhållanden. Vidare är du ansvarstagande, pålitlig och flexibel. Det är också viktigt att du är serviceinriktad och kundfokuserad. Att du har god kommunikationsförmåga är viktigt i samarbetet med arbetsledare och kollegor. Vi ser gärna att du har ett intresse för utveckling och förbättringsarbete.
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Vi erbjuder ett aktivt arbete där du får arbeta både självständigt och i arbetslag. Du får en genomtänkt introduktion för att du ska känna dig trygg i din roll.
Som arbetsgivare värdesätter vi på Tidaholms kommun en hälsofrämjande arbetsmiljö, bra arbetsvillkor och ett engagerat ledarskap som stöttar din utveckling. Vi som arbetar här drivs av att skapa en positiv skillnad för våra invånare och vara stolta ambassadörer för vår kommun. Välkommen att bli en del av vår gemenskap och bidra till en hållbar och framåtblickande kommun.
Ansökan
Urval och intervjuer kan komma att ske fortlöpande under ansökningstiden, ansök därför redan i dag dock senast 2025-11-09.
Kontaktuppgifter till fackliga representanter hittar ni här: https://tidaholm.se/ledigajobb
Vi tar endast emot ansökan via vår hemsida https://tidaholm.se/ledigajobb
Livet i Skaraborg är en webbplats som visar möjligheterna som finns i Skaraborg. På https://www.livetiskaraborg.se
kan du läsa mer om fritidsaktiviteter, boende och mycket annat.
Välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tidaholms kommun
(org.nr 212000-1736), https://www.tidaholm.se Kontakt
Enhetschef
Christoffer Axelsson christoffer.axelsson@tidaholm.se 0502-60 67 41 Jobbnummer
9571890