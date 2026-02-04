Anläggningsarbetare till Ragn-sells i Linköping
2026-02-04
Vill du jobba praktiskt i en viktig funktion där du får vara med och bidra till trygg och säker hantering av material och farligt avfall? Då är detta tjänsten för dig!
OM TJÄNSTEN
Vi söker nu en engagerad anläggningsarbetare till Ragn-sells anläggning i Linköping där hållbarhet och ordning är i fokus. I rollen som anläggningsarbetare jobbar du på plats med varierande praktiska uppgifter. Du får möjlighet att sätta dig in i verksamheten, lära dig mer om materialklassificering och hur farligt avfall hanteras säkert och korrekt. Tjänsten är på heltid, måndag-fredag.
Dina arbetsuppgifter
• Packa om farligt avfall och annat material enligt rutiner
• Trucka in material och ställa i ordning på anläggningen
• Packa om material och märka upp korrekt
• Göra klart material för utleverans
• Klassificera material med tanke och omsorg - det är viktigt att ha koll och ta sig tiden för rätt bedömning
• Bidra till ett säkert och effektivt flöde på anläggningen
VI SÖKER DIG SOM
• Har truckkort och erfarenhet av att köra truck
• Har B-körkort
• Är intresserad av att lära dig, sätta dig in i verksamheten och bidra varje dag
• Kan jobba effektivt och noggrant med praktiska uppgifter
• Har ett bra säkerhetstänk och kan följa rutiner
• Behärskar svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet från arbete på återvinningscentral, tekniska verken eller liknande
• Tidigare erfarenhet av materialhantering eller farligt avfall
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Målmedveten
• Ordningsam
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Ragn-Sells är en ledande aktör inom återvinning och miljötjänster. Deras vision är att bevisa att omsorg om jorden och bra affärer går hand i hand. De arbetar med att omvandla avfall till resurser, och som en del av deras team blir du en viktig del av omställningen till en mer hållbar framtid. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-04
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15117201".
