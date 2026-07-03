Anläggningsarbetare till kust och grönområden
Kalmar kommun, Teknik- och fastighetsförvaltningen / Trädgårdsanläggarjobb / Kalmar Visa alla trädgårdsanläggarjobb i Kalmar
2026-07-03
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Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss! Då värderar du förmodligen, precis som vi, ett jobb som är viktigt på riktigt. Här på Kalmar kommun arbetar vi tillsammans för att hela tiden göra Kalmar ännu bättre - för alla som lever sina liv här, driver företag eller besöker vår fina kommun.
Teknik- och fastighetsförvaltningen levererar interna tjänster för att våra kollegor i övriga verksamheter ska kunna fokusera på sin kärnverksamhet. Vi ansvarar för drift och utveckling av allmän platsmark och utfärdar tillstånd så att kommunkoncernen och näringslivet kan bedriva sin verksamhet. Vi ser också till att barn, elever och omsorgstagare får god och näringsriktig kost och att kommunens lokaler är välskötta och lämpliga för sitt ändamål.
Det arbete vi gör påverkar direkt människors vardag. Varje dag, året om. Vi skapar förutsättningar för ett vackert, tryggt och hållbart Kalmar.
Vi söker nu anläggningsarbetare till kust och grönområden med inriktning mot kustsidan.
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-03Arbetsuppgifter
Som anläggningsarbetare inom vår enhet kust och grönområden kommer du primärt att arbeta med skötsel av de kommunala badplatserna. Vanligt förekommande arbetsmoment är exempelvis gjutningar, målningsarbeten, VVS, grönyteskötsel och andra typer av reparations- och underhållsarbeten. Även andra sidouppdrag kan tillkomma så som drift av muddersystem.
I rollen ingår ocksåen aktiv del i att ta fram nya skötselplaner och komma med utvecklingsförslag.Kvalifikationer
Vi söker dig med som lägst gymnasieutbildning som med fördel har erfarenhet av liknande arbete. Att du har ett generellt praktiskt handlag ser vi som en förutsättning för att klara tjänsten på bästa sätt. Viss teknisk kompetens är också önskvärd.
Tjänsten kan komma att innebära en del sjöarbete och därför kan godkänt läkarintyg för sjöfolk bli aktuellt.
Som person behöver du vara strukturerad med god förmåga att planera din dag. Du kommer främst att arbeta i grupp men ibland även på egen hand. För oss är det viktigt att vi hjälper varandra, både inom både enheten och verksamheten och därför ser vi det som självklart att man som medarbetare vill dela med sig av sina erfarenheter och kunskap till sina kollegor.
Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper där vilja till utveckling och samarbete ligger i fokus.
I denna tjänsten har vi krav på BE-körkort. Saknas E-behörigheten så ska det tas inom en visstidsanställning på 6 månader.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde 1 november eller enligt överenskommelse.
Arbetstid: Dagtid.
Kalmar kommun kontrollerar identitet och arbetstillstånd innan någon anställs. Detta innebär att du som söker jobb hos oss behöver visa legitimation. Om det är aktuellt kan du även behöva visa upp ditt uppehålls- och arbetstillstånd.
Som tillsvidareanställd i Kalmar kommun kommer du att krigsplaceras på din arbetsplats och förväntas bidra med ditt arbete vid höjd beredskap.
Vissa tjänster inom Kalmar kommun är placerade i säkerhetsklass, vilket innebär att en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen kan komma att genomföras före beslut om anställning.
Du som vill söka jobb hos oss men har skyddade personuppgifter ska inte ansöka via Visma Recruit. Du tar kontakt med chefen som står angiven i annonsen så får du hjälp med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C334934". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kalmar Kommun
(org.nr 212000-0746)
391 26 KALMAR Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kalmar kommun, Teknik- och fastighetsförvaltningen Kontakt
Enhetschef kust och grönområden
Magnus Schön 0103521128 Jobbnummer
9990479