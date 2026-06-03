Anläggningsarbetare till gata/park
Kristinehamns kommun, Avdelningen offentlig miljö / Anläggningsarbetarjobb / Kristinehamn Visa alla anläggningsarbetarjobb i Kristinehamn
2026-06-03
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Är du en person med hög servicekänsla som har tidigare erfarenhet av anläggningsarbeten? Välkommen att söka tjänsten som anläggningsarbetare hos oss på driftenheten gata/park! Hos oss blir du en del av ett härligt gäng på cirka 20 medarbetare som tillsammans arbetar för god service med företagen och invånarnas bästa i fokus!
Driftenheten gata/park finns inom avdelningen offentlig miljö under Tekniska förvaltningen. Gata/parks huvuduppdrag är drift och underhåll av allmän platsmark i hela kommunen. Driftenheten utför även projekt i egen regi exempelvis gång- och cykelvägar samt cirkulationsplatser.
Inom tekniska förvaltningen arbetar närmare 200 medarbetare. Vi verkar för att kommunens trafikmiljö är säker och tillgänglig samt att barn, ungdomar och äldre får näringsriktig och god kost på våra skolverksamheter och särskilda boenden. Vi ansvarar för invånarnas tillgång till rent och friskt vatten i kranen. Vi sköter insamlingen av hushållsavfall och avfallsanläggning, lokalvård för våra förvaltningslokaler, kontrakt och hyreshantering samt service. Vi förvaltar även fritidsanläggningar, parker och lekparker.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-03Arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att vara barmarksrenhållning och skyltning av trafikmiljöer, om- och nybyggnation genom mark- och vägarbete samt stensättning av exempelvis gång- och cykelvägar, övergångsställen, lekplatser och parker.
Du kommer i vissa uppdrag att arbeta självständigt och i andra fall samarbeta med kollegor. Beredskapstjänstgöring kan komma att ingå i tjänsten. Arbetet ställer stora krav på samarbete och noggrannhet samt ett flexibelt arbetssätt och en helhetssyn.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som har:
• en anläggningsteknisk utbildning eller motsvarande erfarenhet inom tjänstens områden, men du behöver ha tidigare erfarenhet av anläggningsarbeten
• B-körkort för manuellt växlad bil då resor inom och utanför kommunens gränser ingår med kommunens fordonsflotta
• maskinförarbevis för hjullastare
• goda kunskaper både i tal och skrift på svenska då vårt främsta redskap är språket.
Utöver ovanstående krav ser vi gärna att du har tilläggsutbildningar såsom arbete på väg, motorsåg/röjsåg, skyliftkort eller ADR.
För oss är det viktigt att du har en utpräglad ansvars- och servicekänsla och tar gärna egna initiativ i arbetet. Du har även lätt för att samarbeta och komma framåt i arbetet tillsammans med andra. Då arbetet som anläggningsarbetare är väldigt varierat kan det ske snabba förändringar, detta gör att du behöver vara flexibel samt stabil i stressiga situationer. Till sist organiserar och prioriterar du ditt arbete på ett effektivt sätt inom ramen för arbetstilldelningen från arbetsledare.
Intervjuer kan komma att ske löpande i den här rekryteringen.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz och blir erbjuden anställning, måste du kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Vi i Kristinehamns kommun arbetar för ett aktivt ledar- och medarbetarskap. Detta skapas genom dialog och i samspel mellan ledare och medarbetare, vilket skapar goda förutsättningar för arbetsglädje i organisationen. Vår arbetsmiljö påverkas av hur vi bemöter varandra och vi alla har ett ansvar att bidra.
Tillsammans arbetar vi för att verksamheten uppnår sina mål och att beslut som fattas också efterlevs. En nyfiken grundinställning och vilja att samarbeta är förutsättningar för ständiga förbättringar som leder till den bästa möjliga servicen till kommunens invånare.
Som anställd hos oss kan du förvänta dig stöd för nya idéer, goda utvecklingsmöjligheter och att vi ger dig de verktyg du behöver för att kunna utföra ditt arbete på ett bra sätt.
Kristinehamns kommun ser mångfald som en styrka och vi välkomnar alla sökande. Vår kompetensbaserade rekryteringsmetodik syftar till att fokusera på individens kompetens och därigenom även motverka diskriminering
Varmt välkommen med din ansökan!
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Sista dag att ansöka är 2026-06-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C329696". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kristinehamns Kommun
(org.nr 212000-1868)
Kristinehamn kommun (visa karta
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681 31 KRISTINEHAMN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kristinehamns kommun, Avdelningen offentlig miljö Kontakt
Fackförbundet kommunal kommunal@kristinehamn.se Jobbnummer
9945325