Anläggningsarbetare till fjärrvärmeuppdrag i södra Skåne

Att bygga och sköta om vägar och infrastruktur är stort. Att bidra till samhällsutvecklingen är ännu större. Hos oss får du göra både och.
Just nu letar vi efter en erfaren anläggningsarbetare till Division Anläggning i Syd och våra fjärrvärmeuppdrag i södra Skåne! Om du har uppmärksammat Svevia som din nästa potentiella arbetsgivare, har du nu chansen. Vill du dela väg med oss?
Ditt uppdrag som anläggningsarbetare
Projekten vi genomför innehåller ofta en variation av olika anläggningstekniker såsom mark, VA, stensättning mm. Trafikverket, kommuner, fastighetsägare och industrier är våra primära beställare. Som anläggningsarbetare hos oss arbetar du med olika typer av mark- och anläggningsarbeten, exempelvis schaktarbete, rörläggning, stensättning. Projektens storlek och typ varierar och du behöver vara kreativ och lösningsfokuserad för att nå slutmålet. Du kommer bli en nyckelperson i vår dagliga produktion tillsammans med kollegorna på plats i projektet.
Vem är du?
Vi söker dig som är i branschen, vi ser gärna att du har minst 3 års praktisk erfarenhet av mark och VA-arbeten. Du har förmodligen yrkesbevis som anläggare eller maskinförare eller har förvärvat motsvarande erfarenhet i arbetslivet. Du motiveras av att leverera ett bra jobb med hög kvalitet. Du är en lagspelare som visar respekt, stöttar och bryr dig om dina kollegor. På Svevia är säkerheten högt prioriterad. Vi ska ha branschens säkraste arbetsplatser och tryggaste trafikmiljöer. Det innebär att du behöver följa de lagstadgade krav, regler och säkerhetsföreskrifter som följer med rollen.
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift samt B-körkort är krav i rollen. Har du BE eller C-körkort är det meriterande.
En del av något större
Utifrån Svevias strategier, mål och värdegrund får du de förutsättningar som krävs för att göra skillnad och bidra till företagets utveckling. Beslutsvägarna är korta, det är lätt att påverka och göra sin röst hörd. Och hos oss står ledarskapet i fokus, vilket gör att du kontinuerligt får möjlighet att utvecklas i din roll. Och det är på riktigt!
Vi månar om att vara en arbetsplats för alla. Det är som lag vi skapar framgång. Det är så vi gör affärer och genererar resultat.
Det är så vi får stad och land att fungera. Vill du dela väg med oss?
Ansökan och information
Du ansöker enkelt genom att skicka in ditt CV och svara på några urvalsfrågor. Vår rekryteringsprocess bygger på ett kompetensbaserat arbetssätt, det är en förutsättning för att rekrytera kvalitetssäkert, inkluderande och fördomsfritt. Därför vill vi inte ha ett personligt brev. I samband med att du gör din ansökan kommer du få svara på ett antal frågor om ditt intresse för Svevia och din erfarenhet kopplat till rollen.
Skicka in din ansökan senast den 26:e mars. Urval sker löpande så tveka inte med din ansökan. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Projektchef Oskar Sjöström oskar.sjostrom@svevia.se
. För frågor angående processen kan du även kontakta Talent Acquisition Partner Elna Sandberg på elna.sandberg@svevia.se
