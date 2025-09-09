Anläggningsarbetare till Axevalla Travbana
Ideella Fören Västergötlands Travsällskap Med Fi / Fastighetsskötarjobb / Skara Visa alla fastighetsskötarjobb i Skara
2025-09-09
, Götene
, Lidköping
, Falköping
, Skövde
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ideella Fören Västergötlands Travsällskap Med Fi i Skara
På Axevalla har vi idag 4st träningsbanor, stora områden med hagar, ca 30 byggnader samt en stor gymnasial verksamhet, veterinärinrättning, hovslagarskola, restauranger, travskola i egen regi, hästhotell samt ett stort antal tränare och hästägare m.m. som befinner sig på området dagligen.
Vi är ca 15 anställda på Västergötlands Travsällskap som står för driften på området samt arrangerar tävlingar m.m.
Som anställd på anläggningsavdelningen hos oss arbetar du med att serva hyresgäster samt reparationer och underhåll på anläggningens alla delar. Maskin-/traktorkörning ingår i arbetet.Publiceringsdatum2025-09-09Dina arbetsuppgifter
I rollen som fastighets-/anläggningsarbetare bör du vara serviceinriktad och lösningsorienterad då du möter många människor och ställs inför nya uppgifter dagligen. Att kunna vara flexibel och byta arbetsuppgifter med kort varsel är också viktigt då det kan hända mycket oförutsett på en dag.
Tjänsten innebär att serva hyresgäster med att köra fram spån och hö samt diverse andra saker. Anläggningen har ett konstant reparations- och underhållsbehov då slitaget från verksamheten är stor.
Tjänsten inbegriper även gräsklippning, trimning, rensning, snöröjning.Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet inom liknande arbeten, är praktiskt lagd.
Du har förmåga att samarbeta med andra för att utföra uppgifter och nå mål. Du är noggrann och tar dina uppgifter på allvar då säkerheten är en viktig del i vår verksamhet där både djur och människor ska trivas och må bra.
• Du har god samarbetsförmåga och ett trevligt bemötande.
• Du är händig, lyhörd och en problemlösare.
• Du är van arbeta självständigt och i grupp.
• B-körkort är ett krav. Körkort och vana av lastmaskin är meriterande.
Arbetet är förlagt både inomhus och utomhus i skiftande väder och stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-26
E-post: patrik.gustafsson@axevalla.travsport.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ideella Fören Västergötlands Travsällskap Med Fi
Axevalla Travbana (visa karta
)
532 92 AXVALL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Västergötlands Travsällskap Med Fi , Ideella F Kontakt
Fastighets- & Anläggningschef
Patrik Gustafsson patrik.gustafsson@axevalla.travsport.se Jobbnummer
9498624