Anläggningsarbetare / Stenläggare / Plattläggare (ssyk 7114)
Lika - Trn Bygg AB / Murarjobb / Nacka Visa alla murarjobb i Nacka
2026-02-19
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lika - Trn Bygg AB i Nacka
Vi söker en anläggningsarbetare med inriktning stenläggning/plattläggning till våra projekt inom mark och anläggning i Stockholm med omnejd.
I rollen arbetar du huvudsakligen med stenläggning och plattläggning av exempelvis gångytor, uppfarter och kantsten, samt läggning av marksten och betongplattor. Du utför även mark- och finplaneringsarbeten såsom sättning, bärlager, justeringar samt arbete med lutningar och fall. Enklare anläggningsmoment på arbetsplatsen kan förekomma enligt arbetsledningens plan. Arbetet utförs alltid enligt gällande arbetsmiljö- och säkerhetsrutiner.
Vi söker dig som har dokumenterad erfarenhet av stenläggning/plattläggning eller motsvarande anläggningsarbete. Du har god arbetsmoral, är noggrann och har förmåga att arbeta effektivt i team. Du behöver kunna kommunicera på svenska eller engelska för att ta del av säkerhetsinstruktioner. Meriterande är kunskaper i serbiska/kroatiska/bosniska.
Anställningsvillkor
Tjänsten avser SSYK 7114 (Anläggningsarbetare). Villkoren är i nivå med kollektivavtal och branschpraxis enligt Väg- och banavtalet (Byggföretagen-Seko).
Anställningsform: Tillsvidareanställning (provanställning kan tillämpas).
Omfattning/arbetstid: Heltid, 40 timmar per helgfri vecka. Normalt dagtid med arbetstid förlagd inom kl. 08.00-17.00.
Lön: Fast månadslön från 29 971 kr/mån, med lönerevision enligt motsvarigheten i kollektivavtal.
Semester: Enligt semesterlagen och motsvarande kollektivavtal (25 dagar/år).
Övertid/ersättningar: Övertid kan förekomma vid behov. Ersättningar och regler för övertid/OB tillämpas enligt motsvarande nivå för kollektivavtal.
Försäkringar och pension: Tecknas enligt motsvarande nivå för kollektivavtal (inkl. relevanta försäkringar samt tjänstepension).
Stationeringsort/arbetsplats: Stockholm med omnejd. Arbetet sker på projekt inom Stockholms län.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Ansökan skickas med CV och en kort beskrivning av din erfarenhet av sten- och plattläggning. Märk ansökan: "Anläggningsarbetare/stenläggare (SSYK 7114)". Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-21
Via e-post
E-post: zeljkodrca@yahoo.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Anläggningsarbetare SSYK 7114". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lika - Trn Bygg AB
(org.nr 559408-1332)
Alphyddevägen 6 Lgh 1001 (visa karta
)
131 35 NACKA Arbetsplats
Lika Trn Bygg AB Jobbnummer
9753169