Anläggningsarbetare, Samhällsbyggnadsförvaltningen
Mjölby kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen / Anläggningsarbetarjobb / Mjölby Visa alla anläggningsarbetarjobb i Mjölby
2026-08-03
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Vi är Mjölby kommun. Tillsammans levererar vi service och tjänster, är samhällsbyggare och myndighetsutövare. Vårt arbete är till nytta för samhället och med medborgarens bästa i fokus genom hela livet.
Samhällsbyggnadsförvaltningen är en av Mjölby kommuns sex förvaltningar, med ansvar för flera centrala samhällsfunktioner. Med cirka 450 medarbetare arbetar vi med planering, utveckling och förvaltning av kommunens infrastruktur, fastigheter, parker och utemiljöer. Förvaltningen ansvarar även för vatten- och avloppsverksamhet, avfallshantering, måltidsservice, lokalvård samt räddningstjänst.
Du tillhör Gatu-Parkavdelningen inom Samhällsbyggnadsförvaltningen. Tillsammans utför avdelningens ca 60 medarbetare drift och underhåll av gator, gång och cykelvägar, parker, fastighetsmark, grönområden, och andra allmänna platser. Vi har en egen verkstad/förrådsenhet. Vi utför även anläggningsarbeten i egen regi där du kommer vara placerad.
Vill du vara delaktig i vår fortsatta utveckling inom VA och anläggning?, Är du nyfiken på att få vara med om att nya kvarter växa fram och även underhålla vårt vägnät likväl som vårt va-nät, ja då är du rätt person.
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-08-03Arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter kommer att bestå av väg och vattenbyggnad, rörläggning, finplanering, platt och stensättning, montering av lekplatsutrustning samt VA underhåll.
Du kommer att utföra dessa arbetsuppgifter inom olika underhålls- och exploaterings projekt. Beredskapstjänstgöring kan komma att ingå i tjänsten.
Du utgår från vår verksamhet på Ramstadgatan i Mjölby eller startar din dag från någon av de arbetsplatser som pågår.
Du ansvarar för kontroll, daglig tillsyn och skötsel av ditt fordon/utrustning, och vi ser till att du får de rätta förutsättningarna för att göra ett bra jobb.
Din huvudsakliga arbetstid är under dagtid, men du kan komma att ingå i vår grupp för beredskap vilket kan medföra arbete under andra timmar på dygnet. Beredskapen är över hela året och rullar enligt schema.
Arbetet utförs inom Mjölby kommun.Kvalifikationer
Det är meriterande för dig som har gymnasieutbildning inom bygg- och anläggningsteknik eller motsvarande utbildning/erfarenhet, som av arbetsgivaren bedöms som likvärdig. B-körkort är ett krav.
Då vi ser att stort framtida behov inom yrket ser vi gärna att även du utan erfarenhet men med den rätta inställningen söker någon av tjänsterna. Vi ser att rätt person är mycket viktigt och vi ger dig rätt möjlighet att lära dig yrket från grunden.
Du har en hög förmåga att leverera resultat, både vad gäller kvalitet och produktivitet. Du arbetar på ett systematiskt, metodiskt och pålitligt sätt. Du har lätt för att fokusera på kundens behov och uppnå god kundtillfredsställelse.
Som person är du noggrann och har förmågan att arbeta såväl självständigt som i samarbeten tillsammans med andra. Du är utåtriktad och kvalitetsmedveten, kan kommunicera på ett tydligt sätt.
Du har förmågan att anpassa dig till ändrade omständigheter, är tillmötesgående i ditt bemötande och kan samarbeta med andra. Följer instruktioner och arbetsmetoder samt behåller lugnet i stressande situationer.
Vi är en trygg och hållbar arbetsgivare. Stor nog att erbjuda medarbetare goda arbetsvillkor och spännande utvecklingsmöjligheter. Liten nog för nära samarbeten, delaktighet och inflytande.
Med fokus på vårt uppdrag, att göra nytta för samhället, möjliggör vi utrymme för eget ansvar och kreativitet. Tillsammans driver vi kommunen och den hållbara samhällsutvecklingen framåt.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-11-02 eller enligt överenskommelse.
Vår kommun är expansiv med cirka 28 000 invånare. Vi har nära till varandra och nära till resten av världen, kommunikationerna är utmärkta. Mjölby kommuns vision sammanfattas i en slogan: Världsvan och hemkär. Världsvan står för öppenhet, nytänkande, vilja att växa och tro på framtiden. Hemkär står för stolthet och glädje över hembygden. Hos oss är det enkelt att leva ett gott liv.
I din ansökan bifogar du relevanta utbildningsintyg och examensbevis som styrker ditt CV. Om du kommer vidare till intervju kommer vi kontrollera din ID-handling. Läs mer om hela vår rekryteringsprocess på www.mjolby.se/ledigajobb Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C334663". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mjölby Kommun
(org.nr 212000-0480)
Mjölby kommun (visa karta
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595 24 MJÖLBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Mjölby kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Kontakt
Kommunal, Anita Gustafsson mjolby.ost@kommunal.se 010 - 234 57 64 Jobbnummer
10018418