Anläggningsarbetare/rörläggare VA till Kinda kommun
Kinda kommun / Anläggningsarbetarjobb / Kinda Visa alla anläggningsarbetarjobb i Kinda
2026-03-21
, Ydre
, Tranås
, Eksjö
, Boxholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kinda kommun i Kinda
, Linköping
, Norrköping
eller i hela Sverige
Vi söker nya kollegor!
Vill du jobba med människor, påverka andra människors liv och göra skillnad är Kinda kommun stället för dig. Här bryr vi oss om varandra och det är alltid nära till kollegor, chef och medborgare. Vi står inför en spännande framtid och vill fortsätta ge service med hög kvalitet till våra medborgare. Därför vill vi att alla medarbetare ska se möjligheterna, både i det lilla och i det stora. Här arbetar vi med värdegrunden framåtanda, ansvarskänsla och dialog. Den är med oss i det dagliga arbetet, hur vi bemöter varandra och de vi arbetar för, medborgarna.
Vi söker två anläggningsarbetare / rörläggare inom vatten och avlopp. Har du viljan och drivet att ta tag i våra VA-anläggningar! Då är du välkommen med din ansökan.
Om jobbet:
Samhällsbyggnadsförvaltningen är en av fyra förvaltningar i Kinda kommun. Övriga förvaltningarna är Vård- och omsorgsförvaltningen, Bildningsförvaltningen och Kommunstyrelseförvaltningen. Samhällsbyggnadsförvaltningen utvecklar samhället och har ett brett uppdrag. Vi erbjuder en arbetsplats med kreativa samtal, högt tempo och lösningsfokuserade arbetssätt. Förvaltningen består av drygt 100 engagerade medarbetare med varierande roller och arbetsområden. Just nu letar vi efter dig som vill utvecklas tillsammans med oss och är nyfiken på att jobba med våra anläggningar inom vatten och avlopp. Vi ser varje medarbetare som en viktig spelare och därför ska du jobba hos oss!Publiceringsdatum2026-03-21Dina arbetsuppgifter
Du kommer vara placerad inom Vatten och Avfallsavdelningen, som ansvarar för kommunens vatten- och avloppsreningsverk, vattentorn, tryckstegringsstationer, pumpstationer, ledningsnät och avfall & återvinningsanläggning. Här kommer du ingå i en grupp som ansvarar för vatten- och avloppsledningsnätet.
Vi erbjuder dig ett varierande jobb som anläggare med allt från rutinuppgifter så som nyanläggning, reparationer, förnyelse av VA-ledningar till vattenmätarbyten, ledningsundersökning, felsökning, läcksökning, akuta reparationer, problemlösning och utveckling. Om tid finns utförs även andra mindre anläggningsarbeten åt andra verksamheter inom kommunen.
Som anläggare hos oss arbetar du både självständigt och i nära samarbete med kollegorna samt våra inhyrda entreprenörer. Arbetsuppgifterna är mycket varierande och möjligheter att påverka arbetet är goda.Kvalifikationer
Vi vill att du har en utbildning inom bygg och anläggning eller annan utbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Vi ser gärna att du har flerårig erfarenhet av anläggningsarbete och har vana av ledningsarbeten på kommunala VA-ledningsnät.
Det är meriterande om du har gått någon eller några av Svenskt vattens kurser inom rörnät så som introduktion/diplom/läcksökning. Även utförda kurser inom livsmedelshygien, schaktsäkerhet, certifikat svetsning PE-rör, säkra lyft, motorsåg, motorkap och arbete på väg är meriterande.
Vi använder digitala verktyg för GIS/ ledningsnätssystem, arbetsplanering, informationsspridning, filmning med mera och detta utvecklas löpande vilket gör att man bör ha god datorvana eller viljan att lära sig mer.
Du är en person som både kan och trivs med att arbeta såväl självständigt som i samarbete med andra och är praktiskt lagd, noggrann, strukturerad, ansvarstagande, initiativtagande och serviceinriktad. För oss är det mycket viktigt hur du är som person, så att du trivs med oss och vi med dig.
För tjänsten krävs B-körkort för manuell växellåda, meriterande är även körkort typ BE, C och förarbevis för lastmaskin alt. grävmaskin.
Mer information och ansökan:
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Tillträde enligt överenskommelse.
Sista dag att ansöka är 2026-04-12. Vi bearbetar ansökningar löpande och ser gärna att du anmäler ditt intresse snarast.
Enligt avtal.
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C314318".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kinda kommun
(org.nr 212000-0399) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Driftledare ledningsnät
Simon Karlsson simon.karlsson@kinda.se 0494-19465
9811728