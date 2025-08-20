Anläggningsarbetare, pålmaskinsförare och smed
Ncc AB / Anläggningsarbetarjobb / Örebro Visa alla anläggningsarbetarjobb i Örebro
2025-08-20
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ncc AB i Örebro
, Lindesberg
, Karlskoga
, Hällefors
, Eskilstuna
eller i hela Sverige
Hercules är ett grundläggningsföretag inom NCC koncernen med ca 200 anställda. Tack vare effektiva och väl beprövade metoder kan vi utföra grundläggning i de mest komplexa markförhållanden, vi använder oss främst av olika sorters pålning och stödkonstruktioner.
Vi har verksamhet i hela Sverige och i tillägg har vi en specialistenhet med kompetens inom geoteknik och geokonstruktion samt två pålfabriker samt ett stållager. Vi är NCC:s specialistföretag som bidrar med expertis i komplexa grundläggningsentreprenader. Hercules utför även grundläggning åt externa kunder.
Nu söker vi en pålkransförare, två smeder och en anläggningsarbetare till vårt team. Vi stöttar våra kunder och deras projekt i hela Sverige och resor blir därför en naturlig del i vardagen.
Vi söker pålitlig och erfarna yrkesmedarbetare med fokus på arbetsmiljö och noggrannhet. Personliga egenskaper och inställning betyder mycket då vi tror på att ha rätt person på rätt plats. Stresstålighet och förmåga att hantera förändrade förutsättningar på ett lugnt och metodiskt sätt utan att tumma på säkerheten är grundstenar i våra värderingar och en förutsättning för att vara en del av vårt team.
Förare stålpålemaskin:
Yrkesbevis grävmaskin anläggning
Behöver ha kört stålpålemaskin eller jämförbart maskinslag under några år.
B-körkort
Smed:
Godkända svetsarprov
Erfarenhet från grundläggningsbranschen så som rörsvetsning, montage hammarband och spontningsarbeten.
B-körkort
Grundläggningsarbetare:
Dokumenterad erfarenhet av anläggningsarbete med borrning och slagning av stålpålar
Yrkesbevis för hjullastare- och grävmaskin anläggning.
Inneha B-körkort
Tjänsten är en tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning.
B-körkort och flytande svenska i tal och skrift är ett krav.
Start snarast möjligt.
Tjänsten bakgrundskontrolleras i enlighet med vår säkerhetskultur.
Sista ansökningsdag är den 29 augusti.
Vill du veta mer om tjänsten?
Kontakta gärna Tommi Appel, Projektchef 079-0728879. Registrera din ansökan och CV nedan. Urval och intervjuer sker löpande så ansök redan idag!
Bygg med oss och få branschens bästa kollegor
På NCC och Hercules drivs vi av att fortsätta utvecklas, oavsett om det handlar om våra bygg- och anläggningsprojekt eller vår personliga kompetens. Varje dag driver vi branschens mest spännande och komplexa byggprojekt framåt i ett nära samarbete mellan våra medarbetare, samarbetsparters och kunder. Hos oss är du en betydelsefull medarbetare som bidrar till de landmärken som definierar våra städer och samhällen. Här tar våra medarbetare en aktiv roll i en företagskultur grundad på stabila värderingar och beteenden för en trygg och säker arbetsplats. Vår samlade kompetens och varierande bakgrund gör skillnad.
NCC - ett av de ledande företagen i Norden Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid Ersättning
Enligt kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NCC AB
(org.nr 556034-5174) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
NCC Jobbnummer
9466523