Anläggningsarbetare med visst arbetsledaransvar till Ragn-Sells i Borlänge
2025-08-20
Vill du kunna göra skillnad genom ditt dagliga arbete?
Som medarbetare på Ragn-Sells gör du det, oavsett roll inom företaget. Hantering av avfall är en spännande verksamhet under ständig utveckling där Ragn-Sells har mycket kunskap och erfarenhet. Till Ragn-Sells anläggning i Borlänge söker vi nu en Anläggningsarbetare med visst arbetsledaransvar.Publiceringsdatum2025-08-20Om tjänsten
Verksamheten omfattas av insamling, mottagning, kontroll, sortering och mellanlagring av farligt avfall samt en behandlingsanläggning för olja, oljehaltigt slam och oljehaltigt vatten. Insamling av farligt avfall sker via styckegodstransporter. Avfallet vägs, kontrolleras, märks upp och dokumenteras innan det placeras på avsedd plats i mellanlagret för vidare transport till godkänd behandlingsanläggning. Gruppen som arbetar med farligt avfall är i dagsläget 20 personer.
I din roll som Anläggningsarbetare med visst arbetsledaransvar blir dina huvudsakliga arbetsuppgifter att:
• Utföra eget produktionsarbete
• Kundkontakter i olika sammanhang
• Ta emot, klassa, kontrollera, sortera och väga in det material som kommer in
• Lossa, lasta och förflytta material genom att framföra truck eller lastmaskin
• Utföra leverans- och kvalitetskontroll av inkommande och utgående material
• Proaktivt delta i arbetsmiljö- och säkerhetsarbete
• Bidra till kvalitetssäkring och uppmärkning av avfall hos våra kunder
• Säkerställa daglig bemanning för entreprenaden/uppdraget och vid behov kalla in
nödvändig extrapersonal
• Administrera uppgifter kopplade till produktion/uppdraget
• Säkerställa att våra tillstånd följs, genom tillsyn, mängder/volymer, besiktningar
• Medverkan i utveckling av nya och befintliga processer
• Om du har CE körkort kan tjänsten även innefatta insamlingstransporter
Tjänsten som Anläggningsarbetare med visst arbetsledaransvar är ett konsultuppdrag genom Adecco. Tjänsten är på heltid med start så snart som möjligt. Arbetet är förlagt på vardagar dagtid mellan kl. 07:00-16:00 hos vår kund Ragn-Sells i Borlänge. Under vissa perioder kan andra arbetstider förekomma. För rätt person finns stora möjligheter att tjänsten övergår till en anställning direkt hos vår kund Ragn-Sells.
Om dig
Vi söker dig som har erfarenhet av att köra truck och hjullastare (minst C2). Det är mycket meriterande om du har CE-körkort och giltigt YKB samt erfarenhet från återvinningsbranschen och ett stort intresse för miljöfrågor. Har du erfarenhet av arbete med farligt avfall samt tillhörande utbildning och ADR grund så är det meriterande. Körkort B är ett krav för tjänsten. Du är van vid att använda datorn som redskap i ditt arbete och har goda kunskaper i svenska, tal och skrift.
För att lyckas i rollen krävs det att du som person är flexibel, ansvarstagande, strukturerad och engagerad. Du är van att ta initiativ och har ett utpräglat servicetänk mot både kollegor och kunder. Din höga arbetsmoral och goda samarbetsförmåga bidrar till att du snabbt kan anpassa dig efter nya och förändrade förutsättningar. Du har lätt till skratt, ett jordnära och prestigelöst sätt gentemot andra och värderar teamarbete högt.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Om Ragn-Sells
Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Våra erfarna och professionella medarbetare tror på enkla lösningar, ansvarstagande, helhetssyn och framåtanda. Vi är fler än 1500 medarbetare i Sverige. Ragn-Sells koncernen finns dessutom i Danmark, Norge och Estland. Totalt är vi 2300 personer i hela koncernen och 2019 omsatte koncernen över 6 miljarder SEK.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen
att kontakta ansvarig rekryterare: Hans Hedback hans.hedback@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Ersättning

Fast lön
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-26
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden AB
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se Kontakt
Konsultchef
Hans Hedback Jobbnummer
9466440