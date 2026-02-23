Anläggningsarbetare med inriktning natursten
Sten & Vägarbeten AB / Anläggningsarbetarjobb / Karlstad Visa alla anläggningsarbetarjobb i Karlstad
2026-02-23
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sten & Vägarbeten AB i Karlstad
Sten & Vägarbeten är ett av Värmlands största mark- och anläggningsföretag, med rötter som sträcker sig tillbaka till slutet av 1950-talet och i nuvarande regi sedan 1971. Med cirka 50 anställda utför vi större markentreprenader åt kommuner och myndigheter enligt LOU, samt uppdrag för privata aktörer.
Verksamheten är organiserad i flera specialiserade avdelningar för stängsel, större entreprenader och mindre löpande markprojekt, vilket ger oss bred kompetens och gör oss till en komplett och pålitlig partner inom mark och anläggning.
Nu söker vi på Sten & Vägarbeten AB en anläggningsarbetare med inriktning på natursten till vår verksamhet i Karlstad.
Om jobbet
Vi är en arbetsgrupp med cirka 60 medarbetare, varav 10 tjänstemän och 50 yrkesarbetare. Vår naturstensgrupp består idag av 6 engagerade medarbetare. Vi har många spännande projekt på gång och behöver nu förstärka vårt team med dig som har intresse och erfarenhet av arbete med natursten.
Hos oss blir du en del av ett gott gäng där engagemang och kvalitet står i fokus. Vi arbetar med både små och stora projekt inom naturstensarbeten och markanläggning. Våra projekt finns främst runt Karlstad, men även i andra delar av Värmland och angränsande län. Projekten varierar i omfattning och typ, vilket ger dig en varierad och utvecklande arbetsdag.
Om rollen
Vi söker dig som är noggrann, engagerad och strukturerad i ditt arbete. Du trivs med att arbeta i team men kan också ta eget ansvar och driva arbetet framåt. Du uppskattar variation och har ett öga för detaljer som krävs inom naturstensarbeten. Som en del av vårt naturstensgäng är du en viktig del i att skapa hållbara och estetiska lösningar i våra projekt.Publiceringsdatum2026-02-23Arbetsuppgifter
Som anläggningsarbetare inom naturstensarbeten kommer dina arbetsuppgifter bland annat att inkludera:
Naturstensarbeten: Kallmurar, trappor, kantsten och smågatstenssättning.
Vid behov utför du även beläggning av marksten och betongplattor, etablering av grönytor och andra typer av anläggningsprojekt.Kvalifikationer
Stort intresse för mark- och anläggningsarbeten.
Noggrann, strukturerad och bidrar till ordning och reda på arbetsplatsen.
Trivs med att arbeta både självständigt och i team.
Lösningsorienterad och gillar utmaningar samt varierande arbetsuppgifter.Kvalifikationer
Giltigt B-körkort.
Meriterande
Erfarenhet av arbete med natursten och andra typer av markarbeten
Rekryteringsprocessen
Vi tillämpar löpande urval för tjänsten. Skicka in din ansökan via länken nedan.
För mer information om företaget, besök www.sten-vag.se.
Välkommen med din ansökan!
Sten & Vägarbeten AB, med lång erfarenhet, är en del av Svea H-koncernen (www.sveah.se). Vi erbjuder heltäckande tjänster inom bygg och anläggning och arbetar brett mot olika kundkategorier. Vi är ISO-certifierade inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Med cirka 90 anställda i koncernen är vår ambition att fortsätta växa och stärka vår position inom Värmland och angränsande län. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: kristin.backe@sveah.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sten & Vägarbeten AB
(org.nr 556874-1481)
Rådalsvägen 10 (visa karta
)
653 50 KARLSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
VD
Per-Erik Edhlund pererik.edhlund@sveah.se 0706008900 Jobbnummer
9759232