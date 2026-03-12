Anläggningsarbetare lek- och parkanläggning
Jönköpings kommun / Anläggningsarbetarjobb / Jönköping Visa alla anläggningsarbetarjobb i Jönköping
2026-03-12
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jönköpings kommun i Jönköping
Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Vill du använda din kunskap och erfarenhet inom markanläggning till att utveckla kommunen när Jönköping växer? Då har du ett jobb att söka.
Ditt nya jobb
Vi söker dig som vill arbeta med lek- och parkanläggning inom Jönköpings kommun. Det är ett mångsidigt jobb där du blir en nyckelspelare i mark- och anläggningsprojekt.
Du kommer att tillhöra Avdelningen Gata, park och skog (GPS) som ansvarar för att sköta och utveckla kommunens gator, vägar, parker och grönområden. Vi hanterar även parkering, samt underhåller och hyr ut fordon och maskiner.
På din enhet, lek- och parkanläggning, består teamet av två lag med tre personer i varje. I rollen har du ett nära samarbete med samordnare, enhetschef, kollegor, chaufför och projektledare.
Tjänsten utgår från byscha. Publiceringsdatum2026-03-12Dina arbetsuppgifter
• Anläggning av grönområden
• Plattsättning
• Snickeri
• Betongarbete
• Montering av lekplatsutrustning
• Maskinkörning
Som anläggningsarbetare bidrar du till en attraktiv och säker plats för alla att bo, leva och verka i.
Din kompetens
Du är en person som trivs med att samarbeta och har lätt för att skapa goda relationer, både med kollegor, chef och invånare i kommunen. Du är är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande och du har en hjälpsam inställning och strävar efter att hitta lösningar när problem uppstår. Du är självgående och planerar, strukturerar och driver dina arbetsuppgifter framåt på ett effektivt sätt. Du ser möjligheter i förändringar och anpassar dig lätt till nya omständigheter, tar egna initiativ och har ett naturligt fokus på noggrannhet och kvalitet.Kvalifikationer
• B-körkort för manuell växellåda
• God fysisk då arbetet bitvis är tungt och till största del sker utomhus
• Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift
• Tidigare arbetslivserfarenhet av markanläggning eller annan arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten
• Utbildning inom markanläggning eller bygg
Meriterande
• C-körkort
• Utbildning i "Arbete på väg"
• Erfarenhet av att köra lastmaskin och/eller grävmaskin
• Vana att läsa och arbeta efter ritningar och monteringsanvisningar
Vi erbjuder dig
Hos oss väntar ett roligt och varierat arbete där du får utvecklas tillsammans med engagerade kollegor från olika yrkesområden. Vi erbjuder goda möjligheter till kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte och samarbete. Som medarbetare får du trygga anställningsvillkor och friskvårdsbidrag.
Hos Jönköpings kommun får du mer än bara ett jobb - du blir en del av något större.
Bra att veta!
Rekryteringen avser en tillsvidaretjänst på 100% med start enligt överenskommelse.
Intervjuer planeras till efter ansökningstidens slut, vecka 16.
För att underlätta rekryteringen ber vi dig bifoga relevanta intyg och betyg i din ansökan.
Beredskapstjänstgöring ingår under vinterhalvåret (oktober-april).
Eftersom arbetsuppgifterna medför exponering för vibrationer kommer du kallas till en medicinsk kontroll kopplad till vibrationsarbetet.
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Hos oss får du mer än ett jobb. Välkommen att söka tjänsten som anläggningsarbetare!
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Enligt kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/232". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jönköpings kommun
(org.nr 212000-0530) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Tekniska kontoret Kontakt
Ulf Persson, Enhetschef 036-106668 Jobbnummer
9792072