Anläggningsarbetare för park-och naturaunderhåll
2025-09-15
Vill du vara med och skapa gröna, trygga och välskötta utemiljöer för Nackas invånare? Som anläggningsarbetare i vårt team får du arbeta praktiskt med naturen och bidra till ett mer hållbart samhälle - varje dag.
Arbetsuppgifter
Vi söker nu anläggningsarbetare för park-och naturaunderhåll till enheten offentlig utemiljö. Enheten består idag består av tio medarbetare varav tre arbetsledare.
I denna tjänst är dina främsta arbetsuppgifter att arbeta med olika typer av utemiljöskötsel, bla röja sly och trimma, såga upp fallna träd, beskära träd, ta hand om ris, häckklippning.
Beredskapstjänstgöring kan komma att ingå i tjänsten och arbetet utförs inom hela Nacka kommun.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet av anläggnings- och utemiljöarbete.
Vi ser gärna att du har:
- Erfarenhet av trädbeskärning
- B-körkort
- Motorsågskort AB
- God fysik och säkerhetsmedvetenhet
Meriterande:
- Arbete inom trädgård eller utemiljö
- C-körkort
- Maskinvana
- Motorsågskörkort CE
Som person är du positiv och trivs med att arbeta så väl självständigt som att samverka med andra i ett arbetsteam. Du är professionell i kontakten med medborgarna och trivs med flexibilitet i ditt arbete då arbetet är rörligt och varierande. Du behärskar svenska i tal och skrift.
Vi erbjuder
Möjlighet att få arbeta i ett engagerat team där det är självklart att dela med sig av kunskap och varandras styrkor. Goda möjligheter till utbildning och utveckling inom ramen för tjänsten.
I Nacka får du möjlighet att arbeta i en kommun som vill vara bäst i Sverige på att vara kommun, och som har öppenhet och mångfald som sin vision och en grundläggande värdering att lita på människors kunskap, vilja och förmåga.
Intresserad?
Om du vill bli en del av Nacka kommun, tveka inte att skicka in din ansökan!
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta; Gruppchef Elin Hansson på elin.1.hansson@nacka.se
Vi ser fram emot att få din ansökan!
Publiceringsdatum2025-09-15Om tjänsten
Heltid tillsvidareanställning.
Sista ansökningsdag 12 oktober 2025.
Välkommen med din ansökan!
Nacka är en av Sveriges mest attraktiva och välrenommerade kommuner. Med fokus på mål, resultat, hållbart medarbetarengagemang och ständig utveckling strävar Nacka efter att bli bäst på att vara kommun. Nacka kommun är arbetsgivaren för dig som med stor frihet förnyar och gör skillnad. Ersättning
