Anläggningsarbetare Entreprenad Anläggning
Nässjö Affärsverk AB / Anläggningsarbetarjobb / Nässjö Visa alla anläggningsarbetarjobb i Nässjö
2026-02-09
, Eksjö
, Aneby
, Sävsjö
, Jönköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nässjö Affärsverk AB i Nässjö
, Eksjö
eller i hela Sverige
Nässjö Affärsverk
NAV har verksamhet inom vatten och avlopp, fjärrvärme, fiber, elnät, renhållning samt drift och underhåll av gator, parker och fritidsanläggningar i Nässjö kommun.
Verksamheten innefattar även utförande av mark- och anläggningsentreprenader. Vi har en oslagbar kompetens inom många skilda områden, vilket ger oss möjligheten att påverka. Vi är ca 150 medarbetare som får människors vardag att fungera utifrån visionen "Tillsammans skapar vi livskvalitet - med kunden i centrum och kommande generationer i tanken" och kärnvärdena serviceinriktade - långsiktiga -framåtriktade - effektiva. Läs gärna mer på www.nav.se.
Anläggningsarbetare till NAV - Vill du vara med och bygga vår kommun?
Vill du ha ett varierat jobb där du varje dag gör konkret skillnad?
Hos oss på NAV får du arbeta i ett kommunägt bolag där samhällsnytta, utveckling och laganda går hand i hand. Vi skapar och underhåller den infrastruktur som får vår kommun att fungera - och nu söker vi en engagerad anläggningsarbetare som vill vara en del av vårt team.
Varför jobba hos oss?
På NAV möts du av en arbetsplats med stark gemenskap, tydliga värderingar och ett öppet klimat. Vi tror på delaktighet, ansvarstagande och att alla bidrar till arbetsglädjen och utvecklingen. Hos oss får du:
En trygg arbetsgivare med långsiktighet och framtidstro Stolta, erfarna och hjälpsamma kollegor Möjlighet att påverka och utveckla arbetssätt och rutiner Ett varierat arbete där ingen dag är den andra lik
Vi är övertygade om att olikheter gör oss starkare och skapar en arbetsplats där både människor och verksamhet kan växa.Publiceringsdatum2026-02-09Dina arbetsuppgifter
I rollen som anläggningsarbetare arbetar du med mark- och anläggningsarbeten samt drift och underhåll inom områdena:
- VA-ledningsnät
- Fjärrvärmenät
- Finplanering av mark
- Övriga anläggningsarbeten i kommunens verksamhet
Du arbetar tillsammans med ett engagerat och erfaret gäng där samarbete och kvalitet står i centrum.
Arbetstiden är dagtid 07.00-16.00. Under perioden oktober-mars ingår beredskapstjänstgöring enligt schema.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
- Är flexibel, social och trivs med att arbeta utomhus
- Har lätt för att ta ansvar och arbeta självständigt
- Ser möjligheter snarare än hinder och har ett gott helhetsperspektiv
- Kommunicerar väl på svenska, både i tal och skrift
- Har gymnasie- eller yrkesutbildning inom anläggning
- Har B-körkort
Meriterande erfarenheter och utbildningar:
- Yrkeserfarenhet av mark- och anläggningsarbeten
- Erfarenhet av byggnation av VA-ledningar
- Utbildning: Arbete på väg
- BE-körkort
- Maskinförarbevis
Vi arbetar allt mer digitalt med verktyg för mobil, platta och dator - därför är det en fördel om du är trygg med teknik i vardagen.
Anställningsvillkor
Tjänsten inleds med sex månaders provanställning.
Vill du vara med och bidra till utvecklingen av en hållbar och välfungerande kommunal infrastruktur?
Välkommen med din ansökan urval sker löpande - vi ser fram emot att höra från dig! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/9". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nässjö Affärsverk AB
(org.nr 556038-7044) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Lennie Johansson Produktionschef 076-1306183 Jobbnummer
9730296