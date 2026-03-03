Anläggningsarbetare/C-chaufför (miljlöarbetare)
Ragn-Sells Recycling AB / Renhållningsjobb / Gotland Visa alla renhållningsjobb i Gotland
2026-03-03
, Västervik
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ragn-Sells Recycling AB i Gotland
, Oskarshamn
, Norrköping
, Huddinge
, Ekerö
eller i hela Sverige
Vill du göra riktig skillnad varje dag? På Ragn-Sells är det exakt det vi gör, oavsett vilken position du har. Vi är ett familjeföretag i tredje generationen med erfarenheten i ryggen och blicken mot morgondagens innovationer. Hos oss får du vara med och forma en cirkulär framtid där vi minskar behovet av att bryta nya råvaror och istället använder det vi redan har - om och om igen.Ragn-Sells Recycling region Syd Öst är en viktig del av det cirkulära arbetet på Gotland- och nu söker vi fler engagerade medarbetare som vill vara med och göra skillnad.
Ragn-Sells bedriver verksamhet vid tre anläggningar på ön där vi arbetar med insamling och behandling av både farligt och icke-farligt avfall från företag och verksamheter. Varje dag ser vi till att resurser tas om hand på rätt sätt och får nytt liv i kretsloppet.
Hos oss blir du en del av ett sammansvetsat och engagerat team på cirka 15 kollegor - anläggningsarbetare och chaufförer som stöttar varandra och tar stolthet i sitt yrkeskunnande. Runt oss finns även transportplanering, administration och en närvarande sektionschef som ger stöd i vardagen.
Vi värnar om vår kompetens, säkerhet och arbetsglädje - och vi ser oss själva som en viktig del av Gotlands hållbara framtid. Vill du ha ett arbete där du både får använda din yrkesskicklighet och bidra till något större? Då kan det här vara rätt plats för dig.
Vi erbjuder dig
* Arbete inom en av Sveriges viktigaste branscher
* En trevlig arbetsplats med bra och kompetenta kollegor
* Goda anställningsvillkor med kollektivavtal, pension, friskvårdsbidrag osv.
Dina arbetsuppgifter
Som anläggningsarbetare hos Ragn-Sells på Gotland arbetar du i hjärtat av den cirkulära verksamheten. Du är en viktig del i att säkerställa att avfall tas emot, hanteras och behandlas på ett säkert och effektivt sätt. Arbetet är varierande, fysiskt och sker både inomhus och utomhus. Säkerhet, noggrannhet och samarbete är en självklar del av vardagen. Som C-chaufför ansvarar du för insamling och transport av icke-farligt avfall från företag runt om på ön. Du kör lastväxlare och är företagets ansikte utåt i mötet med kund. Arbetet är självständigt men du ingår i ett team där planering och samarbete är avgörande för att vardagen ska fungera smidigt.
Din profil
Vi ser att du har CE-körkort och maskinförarkort för lastmaskin. Du har god datorvana och behärskar svenska väl, både i tal och skrift. Erfarenhet från avfalls-, återvinnings- eller transportbranschen är meriterande, men inget krav - det viktigaste är att du har rätt inställning.
För att trivas och lyckas i rollen är du serviceinriktad, ansvarstagande och självgående, samtidigt som du har god samarbetsförmåga och bidrar till en positiv arbetsmiljö. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och söker dig som vill vara en långsiktig del av vårt engagerade team på Gotland.
Ansökan
Du söker denna tjänst genom knappen Ansök nedan, där du registrerar ditt CV och personliga brev. Då urvalet sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag rekommenderar vi att du skickar din ansökan så snart som möjligt. Sista ansökningsdag är den 2026-03-16.
Vid frågor om tjänsten vänligen kontakta nedan kontaktperson.
Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Våra erfarna och professionella medarbetare tror på enkla lösningar, ansvarstagande, helhetssyn och framåtanda. Vi är drygt 1600 medarbetare i Sverige. Ragn-Sells koncernen finns dessutom i Norge, Danmark och Estland. Ersättning
Månadslön . Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ragn-Sells Recycling AB
(org.nr 556057-3452), http://www.ragnsells.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ragn-Sells AB Kontakt
Sektionschef
Thomas Johansson thomas.johansson@ragnsells.com 0730-939201 Jobbnummer
9772937