Anläggningsarbetare/Asfaltsläggare Vägunderhåll

2026-02-03
Publiceringsdatum2026-02-03
Kontoret Produktion och Service utgör en enhet inom Serviceförvaltningen.
Verksamheten är intäktsfinansierad genom försäljning till Trollhättans Stads olika förvaltningar och bolag och vi är totalt ca 80 medarbetare. De tjänster som tillhandahålls är markentreprenader, grönyteskötsel, vägunderhåll, fordons- och verkstadsmekaniskt arbete, transporttjänster och förrådstjänster. Inom verksamheten finns också internpostutdelning, fastighetsförvaltning, fastighetsservice.
Nu söker vi serviceinriktade anläggningsarbetare till VägunderhållDina arbetsuppgifter
Tjänsten som är inriktad mot väghållningsarbete innefattar alla inom branschen förekommande arbeten. Arbeten inom övriga avdelningar kan förekomma. Våra huvudsakliga arbetsuppgifter är:
• Underhåll av stadens gator och vägar.
• Asfaltering.
• Skyltunderhåll.
• Snöröjning och sandning med maskin eller lastbil.
• Lastmaskiner används för lastning, planering och framtransport av material.
• Lagansvar tillämpas.
• Lastbilskörning.
• Linjemålning.
• Stensättningsarbeten.Kvalifikationer
Du bör ha gått Bygg- och Anläggning på gymnasienivå eller motsvarande och/eller verifierad yrkeserfarenhet. Körkort klass BE är krav, klass C och genomförd YKB är meriterande. Erfarenhet av snöröjning med fordon är meriterande. Erfarenhet av asfaltering eller justering är starkt meriterande. Du skall ha datakunskap för att kunna hantera uppdragsbeskrivningar samt tidsrapportera. Grundläggande kunskap i ritningsläsning är ett krav.
Som person är du serviceinriktad, flexibel och har god samarbetsförmåga. Du är driven, strukturerad och trivs med att arbeta tillsammans med andra. Då tjänsten innehåller många möten med både kollegor och kunder krävs ett professionellt uppträdande. God fysik är en förutsättning för att klara arbetet då tunga lyft och anläggningsarbete ingår i arbetet. Du är stresstålig.
Anställningsinformation
Tillsvidare 100% med tillträde enligt överenskommelse.
Läkarundersökning kan komma att ingå i rekryteringsprocessen.
Beredskapstjänstgöring ingår och oregelbundna arbetstider förekommer.
Vi tillämpar löpande intervjuer i denna rekryteringsprocess.
Trollhättans stad tillämpar rökfri arbetstid.
Trollhättans stad tillämpar rökfri arbetstid. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/32". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trollhättans kommun
(org.nr 212000-1546) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Trollhättans Stad Kontakt
Johan Karlsson, Enhetschef 0520-496478 Jobbnummer
9721091