Anläggningsarbetare -väx i yrket och bygg din karriär
Uniflex AB / Byggjobb / Helsingborg
2026-03-19
Är du utbildad anläggare och vill fortsätta utvecklas i yrket?
Vill du ha ett arbete där du får vara ute, arbeta praktiskt och använda kroppen varje dag samtidigt som du bygger din kompetens och karriär? Då kan det här vara tjänsten för dig.Publiceringsdatum2026-03-19Om tjänsten
Vi söker engagerade anläggningsarbetare till varierande projekt runt om i Skåne.
Arbetet är förlagt under dagtid och du utgår alltid från respektive projektplats och för resor till och från arbetsplatserna får du tillgång till tjänstebil.
Rollen erbjuder goda utvecklingsmöjligheter och långsiktighet om det fungerar för båda parter finns möjlighet att ta över anställningen och bli en fast del av teamet.
Det viktigaste är att du har rätt yrkeskompetens som anläggare och erfarenhet av praktiskt, fysiskt arbete ute på projekt. Vi värdesätter personer med rätt inställning, drivkraft och nyfikenhet, som vill ta ansvar, utvecklas i yrket och trivas i gänget.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Som anläggningsarbetare arbetar du med markarbeten för att förbereda områden för anläggning och hantering av material. Du använder verktyg och utrustning på ett säkert och effektivt sätt och arbetar enligt instruktioner för att säkerställa att projekten uppfyller kundens krav.
Arbetet är fysiskt krävande och kroppen används i nästan alla moment från att göra grunder, gräva och hantera material till att färdigställa projekt enligt uppdrag. Rollen kombinerar praktiskt arbete med ansvar och ger dig möjlighet att utveckla din kompetens och ta större ansvar över tid.
Vem är du?
Vi söker dig som har driv att arbeta både självständigt och mot gemensamma projektmål, och som kan ta eget ansvar för utförandet. Du är noggrann, ansvarstagande och lösningsorienterad, flexibel och initiativtagande när arbetsförutsättningar förändras. Du vill utvecklas, bygga en långsiktig karriär och vara en kollega som trivs i gänget, bidrar till en positiv arbetsmiljö och vill växa tillsammans med teamet.Kvalifikationer
• Utbildad anläggare
• B-körkort
• Erfarenhet från arbete inom anläggning
• God förståelse för säkerhet, arbetsmiljö och kvalitet
• Kunskap om att använda verktyg och utrustning som krävs för anläggningsarbetet
• God fysik och förmåga att utföra fysiskt krävande arbete
Meriterande
• Erfarenhet av olika typer av markbeläggning
• Tidigare erfarenhet av projektarbete och samordning på byggarbetsplats
Eventuella namngivna referenter bör ha kännedom om att de finns i dina ansökningshandlingar.
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-17 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341), https://uniflex.se/
Drottninggatan 1 (visa karta
)
252 21 HELSINGBORG Arbetsplats
Uniflex Kontakt
Jannica Melander Wikström jannica.melanderwikstrom@uniflex.se +46 70 340 56 62 Jobbnummer
9808485