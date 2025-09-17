Anläggningsansvarig till Rättviks kommun
2025-09-17
Rättvik - där tradition möter framtid!
Här finns de mest attraktiva boendemiljöerna med hög livskvalitet, trygghet och service för våra invånare och besökare; mycket tack vare vårt gedigna hållbarhetsarbete.
Samhällsutvecklingsförvaltningen arbetar med mark och planering, miljö och byggande, näringsliv, kultur, ungdom och fritid. Hos oss arbetar cirka 45 medarbetare. Förvaltningen har en bred verksamhet som berör alla som på något sätt verkar i eller besöker Rättviks kommun. Vårt samlade uppdrag innebär att göra det attraktivt för nuvarande och potentiella invånare, företag och besökare att bo, leva, verka och investera i vår kommun.
Trafik-, ungdoms och fritidsenheten arbetar för att kommunens invånare och besökare ska ha tillgång till ändamålsenliga idrotts- och fritidsanläggningar samt bra ungdoms- och fritidsaktiviteter. Ungdomars verksamheter, inflytande och delaktighet prioriteras.
Enheten ansvarar också genom egen upphandlad kompetens för drift och skötsel av Rättviks kommuns gator, allmänna vägar, allmänna platser samt administrerar kollektivtrafik, skolskjutsar, serviceresor och trafikföreskrifter.Publiceringsdatum2025-09-17Dina arbetsuppgifter
I rollen som anläggningsansvarig blir du en viktig del av enhetens verksamhet och bidrar till att förverkliga kommunens vision genom skötsel, utveckling, planering och genomförande av olika insatser.
Arbetet är varierande och innebär både självständigt ansvar och nära samarbete med kollegorna på enheten.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av att praktiskt sköta kommunens spår och leder samt ansvara för tillsyn av idrotts- och friluftsanläggningar. I uppdraget ingår även visst underhåll och skötsel av både inre och yttre miljöer. En annan viktig del av rollen är att ha kontakt och föra dialog med de föreningar och organisationer som, genom avtal, ansvarar för kommunens idrotts- och fritidsanläggningar eller driver egna anläggningar. Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett genuint intresse för natur, friluftsliv och idrott och som vill bidra till att skapa goda förutsättningar för kommunens invånare att leva ett aktivt och hälsosamt liv. Det är meriterande om du har dokumenterad erfarenhet av praktiskt arbete med snö- och spårpreparering, vandringsleder och rörligt friluftsliv. Vidare trivs du i en roll där du får kombinera praktiska arbetsuppgifter med ansvar för helheten. Det är även meriterande om du har behörighet för röj- och motorsåg samt utbildning för lastmaskin eller pistmaskin.
Som person är du initiativtagande och trivs i en roll där du får omsätta idéer till handling. Du tar gärna ansvar, startar aktiviteter och driver dem framåt med fokus på att skapa resultat. Med ett självgående och strukturerat arbetssätt planerar du effektivt, organiserar dina uppgifter och hittar vägar framåt. Din förmåga att ta egna initiativ och samtidigt hålla en tydlig riktning gör att du skapar värde både för verksamheten och för dem du samarbetar med. Eftersom arbetet stundtals kan vara fysiskt aktivt är det en fördel om du tycker om praktiskt arbete och uppskattar att vara i rörelse samt arbeta utomhus i olika väderförhållanden.
Körkort B är ett krav och det är meriterande om du har högre behörighet. Vidare behärskar du det svenska språket flytande i både tal- och skrift. Du är trygg i användningen av Officepaketet och har en digital mognad som gör att du kan ta till dig och arbeta med olika IT-system och digitala arbetssätt.
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.Övrig information
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Vid ett eventuellt intervjutillfälle ska utdrag ur polisens belastningsregister, enligt Skollagen, uppvisas.
I denna rekrytering erbjuder vi medflyttarservice i samarbete med Rekryteringslots Dalarna och bostadsförtur i samarbete med Rättviks Fastigheter AB.
Om arbetsgivaren:
I Rättviks kommun skapar vi förutsättningar för utvecklande arbetsplatser med trygga ledare och medarbetare.
Vi värnar om varandras arbetsmiljö och vill att alla medarbetare ska trivas och utvecklas hos oss.
För oss är det viktigt att alla går till jobbet med en positiv känsla och känner arbetsglädje.
Vi skapar livskvalitet och gör skillnad för människor varje dag, vi har Sveriges Viktigaste Jobb! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
