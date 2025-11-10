Anläggningsansvarig/Facility Engineer till Karolinska Universitetssjukhuset
2025-11-10
Vill du arbeta i gränslandet mellan teknik, kvalitet och avancerad medicinsk innovation?
Vi söker dig som vill ta ansvar för drift och utveckling av en högteknologisk GMP-anläggning för tillverkning av cell- och genterapiprodukter på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge.
Välkommen med din ansökan!
Du erbjuds
ett arbete i en utvecklande och stimulerande arbetsmiljö
en viktig roll i vårt arbete med att framställa nya, innovativa cell- och genterapiprodukter
att ingå i ett kompetensrikt och positivt team med stark gemenskap.
att ingå i ett kompetensrikt och positivt team med stark gemenskap.
Vecura är en enhet inom Karolinska Centrum för Cellterapi vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Vi tillverkar läkemedel för avancerad terapi (Advanced Therapy Medicinal Products, ATMP) som används i kliniska prövningar. I över tjugo år har vi fungerat som kontraktstillverkare för kliniska studier runtom i Europa och har tillstånd från Läkemedelsverket för tillverkning av cell- och genterapiprodukter.
Tillverkningen sker enligt Good Manufacturing Practice (GMP) i vår specialbyggda anläggning. Här framställer vi bland annat CAR-T-celler, NK-celler och mesenkymala stamceller som används för att behandla patienter med olika typer av cancer och andra sjukdomar, som till exempel medfödd benskörhet.
Som driftsansvarig vid Vecura, en del av Karolinska Centrum för Cellterapi, får du en central roll i att säkerställa att våra lokaler, system och installationer uppfyller GMP-krav och stödjer tillverkningen av framtidens läkemedel inom avancerad terapi (ATMP). Du ansvarar för drift, underhåll och teknisk dokumentation av anläggningen samt samarbetar nära med produktion och kvalitet.
Exempel på arbetsuppgifter:
säkerställa att anläggningens system och lokaler uppfyller GMP- och myndighetskrav
planera, koordinera och följa upp drift och underhåll av utrustning, media och övervakningssystem
driva och dokumentera ändringshantering, avvikelser och CAPA-åtgärder
ansvara för teknisk dokumentation och livscykelhantering av utrustning och system
delta i riskbedömningar, kvalificering och validering (IQ/OQ/PQ)
revidera och granska dokumentation såsom SOPar och valideringsdokument
följa utvecklingen inom området och bidra till förbättringsarbete
medverka vid inspektioner, revisioner och interna projekt.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med sex månaders provanställning.
Vi söker dig som
har ett stort tekniskt intresse och har god kännedom om vilka regulatoriska krav som ställs på utrustning och datoriserade system i en GMP verksamhet. Du är analytiskt lagd och tycker att det är spännande med komplexa utmaningar
är bekväm med att hantera både teknisk- och kvalitetsdokumentation rörande anläggningen, i enlighet med GMP
tycker att det är roligt att utföra både operativt arbete och dokumentationen av det
är kommunikativ och ansvarstagande. Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt, sätter upp och håller tidsramar
kommer med idéer och har ett nytänkande som kan omsättas i praktiken och leder till resultat.
Arbetet kräver att du har god vana att sätta dig in i tekniska frågor gällande anläggningen eller utrustningen och har stor förmåga att planera ditt arbete. Vi är en liten enhet och därför är flexibilitet, god samarbetsförmåga samt villighet att rycka in där det behövs en förutsättning för att du ska trivas här.
Stor vikt läggs vid personliga egenskaper för tjänsten.KvalifikationerKvalifikationer
Högskole- eller civilingenjörsexamen inom teknik, Life Science, anläggningsdrift eller liknande relevant utbildning
Minst två års erfarenhet av arbete i GMP-reglerad verksamhet (läkemedel eller medicinteknik)
Kunskap om kvalitetssystem, validering och regulatoriska krav
Minst två års erfarenhet av att ta ansvar för renrum, lab eller lokaler, media och utrustning i en regulatoriskt styrd verksamhet
Behärska svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande:
Tidigare arbetserfarenhet med upphandling enligt LoU
Tidigare arbetserfarenhet av kravställning av utrustning och datoriserade system
Tidigare arbetserfarenhet av kvalificering av datoriserade system
Kunskap inom GAMP5 och EU-GMP Annex 11.
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/rekrytering-pa-karolinska/
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/var-arbetsplats/totalforsvarsplikt-allman-tjansteplikt-och-krigsplaceringar-pa-karolinska-universitetssjukhuset/
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Läs gärna mer om oss på https://www.karolinska.se/
och följ oss på sociala medier!
Forskning och Utbildning
För att stödja sjukhusets alla kliniska verksamheter arbetar jurister, ekonomer, kommunikatörer, HR, Inköpare och IT för att vi tillsammans ska generera vård i världsklass och vara en verkligt Attraktiv Arbetsgivare! https://www.karolinska.se/om-oss/om/organisation/Administrativa-verksamheter/ Ersättning
