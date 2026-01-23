Anläggnings- och parkarbetare till Anläggningssamfälligheten Krusboda (ASK)
Anläggningssamfälligheten Krusboda / Trädgårdsanläggarjobb / Tyresö Visa alla trädgårdsanläggarjobb i Tyresö
2026-01-23
, Lidingö
, Värmdö
, Huddinge
, Stockholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Anläggningssamfälligheten Krusboda i Tyresö
Ort: Tyresö
Omfattning: Heltid
Anställningsform: Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning
Tillträde: Enligt överenskommelse
Om arbetsplatsen
Anläggningssamfälligheten Krusboda (ASK) ansvarar för skötsel, drift och underhåll av gemensamma ytor i bostadsområdet Krusboda i Tyresö. Området omfattar cirka 80 hektar med bland annat torg, lekplatser, grönytor, fotbollsplaner och utomhuspool. Samfälligheten ägs gemensamt av cirka 1 386 fastigheter.
Du kommer att ingå i ett arbetslag om fyra personer och arbeta nära kollegor, boende samt styrelse för att säkerställa en välskött och trivsam utemiljö.Publiceringsdatum2026-01-23Dina arbetsuppgifter
Arbetet är varierande och till största delen utomhus året runt. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
Skötsel och underhåll av grönytor samt parkmiljöer
Gräsklippning, ogräsrensning, beskärning och häckklippning
Snöröjning och halkbekämpning (beredskap vintertid)
Körning av hjullastare och andra arbetsmaskiner
Enklare anläggningsarbeten
Trädfällning
Upprustning och underhåll av lekplatser, torg samt gemensamma ytor
Enklare reparationer och underhåll
Vem vi söker
Vi söker dig som är ansvarstagande, arbetsam och maskinvan. Du har hög arbetsmoral, ser vad som behöver göras och tar eget ansvar för dina arbetsuppgifter. Du trivs både med att arbeta självständigt och tillsammans med andra. Du har ett professionellt och serviceinriktat bemötande gentemot boende.
Du är praktiskt lagd, lösningsorienterad och inte rädd för fysiskt arbete eller arbete i varierande väderförhållanden.
Förmåner
• Friskvårdsbidrag
• Möjlighet till semesterväxling
• Anställning enligt kollektivavtal
• Tjänstetelefon
• Kompetensutveckling
• Arbetskläder Kvalifikationer
B-körkort
Vana av att köra hjullastare
Erfarenhet av snöröjning
God arbetsmoral och ansvarskänsla
Goda kunskaper i svenska, tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet av park- och trädgårdsskötsel
Anläggningserfarenhet
Trädgårdsutbildning
Motorsågskort
Erfarenhet av maskinsopning eller enklare snickeri/plattläggningSå ansöker du
Urval sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22
E-post: jobb@ask-krusboda.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Anläggningssamfälligheten Krusboda
, https://www.ask-krusboda.se/
Krusboda Torg 16 (visa karta
)
135 35 TYRESÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Anläggningssamfälligheten Krusboda Kontakt
Alexsandra Willart jobb@ask-krusboda.se Jobbnummer
9702542