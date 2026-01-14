Anläggare/Trädgårdsanläggare till Helsingborg
Ramlösa Trädgårdsservice AB / Trädgårdsanläggarjobb / Helsingborg Visa alla trädgårdsanläggarjobb i Helsingborg
2026-01-14
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ramlösa Trädgårdsservice AB i Helsingborg
Ramlösa Trädgårdsservice AB är ett familjeföretag som har över 15 års erfarenhet av branschen. Vi arbetar med fastighetsskötsel av grönytor för företag, samfälligheter, kommunala förvaltningar samt privatpersoner. Ramlösa Trädgårdsservice AB anlägger, sköter och underhåller den yttre miljön åt ägare och förvaltare av park och fastighetsmark. Verksamheten har fast etablering i Helsingborgsregionen men är även verksamma i närliggande kommuner.
Arbetsgruppen du kommer att ingå i utgår från vårt platskontor i Ramlösa som ligger i de södra delarna av Helsingborg i närheten till Ramlösa station. De primära arbetsuppgifterna är bland annat förberedning inför anläggning, plattsättning, mursättning, plintsättning, staketbyggnation, anläggning av häck, arbete med stålkant etc. Det kan även värvas med grönyteskötsel såsom ogräsrensning, häckklippning, räfsning, gräsklippning, röjningsarbete, renhållning och fastighetsservice. Vi söker dig som är tillgänglig under hela perioden och kan arbeta heltid från mars till den sista November med god chans till förlängning.
Arbetsgruppen består under högsäsong av 12-15 personer som arbetar i mindre lag men ensamarbete kan även förekomma. För att jobba som anläggare krävs god fysik, arbetsvilja och ett öga för detaljer. Det är ett plus om du har maskinvana och känner dig bekväm med att använda maskiner och verktyg. Tjänsten är heltid, vardagar 07.00-16:00 med start i mars fram till siste November med god chans till förlängning.
Vi söker dig
Du bör vara flexibel, ha en stor arbetsvilja och vara redo att ta i där det behövs. Du trivs utomhus, är prestigelös och kan tänka dig att ta dig an alla sorters arbetsuppgifter. För att lyckas i tjänsten behöver du vara noggrann och mån om att hålla hög kvalitet i det arbete du utför. Du har förmågan att arbeta självständigt, driva ditt eget arbete framåt men också ha en god förmåga att samarbeta med andra. Punktlig och kommer alltid i tid. Du har arbetat med anläggning sen tidigare och förstår vad som krävs av dig.
Kvalifikationer för arbetet
Gymnasial utbildning.
Dokumenterad utbildning som anläggare eller motsvarande
Svenskt B körkort och körvana med släp.
Goda kunskaper inom svenska språket.
Vana vid maskiner, gärna dokumenterad (stenkap etc)
Det är meriterande om du
Har en dokumenterad anläggningsutbildning eller motsvarande.
Har arbetat med anläggning sen tidigare.
Har gått utbildningar såsom Heta arbeten, Arbete på väg, röjsåg, motorsåg mfl.
Har BE-körkort
Vi ser fram emot er ansökan och hoppas på att få träffa er!
Då vi kommer att hålla intervjuer löpande ser vi gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: ansokan@ramlosatradgard.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ramlösa Trädgårdsservice AB
(org.nr 559186-2189) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9683407