Anläggare till växande entreprenadbolag i Uppsala
2026-05-01
Askarbäck Entreprenad AB är ett av Uppsalas ledande företag inom grund- och anläggningsarbeten för husgrunder. Vi växer och söker nu fler engagerade anläggare till vårt team.Om tjänsten
Som anläggare hos oss arbetar du med varierande projekt inom mark och grundläggning i Uppsala med omnejd. Du blir en viktig del i teamet och är med från start till färdig grund.
Arbetet innefattar bland annat:
Schaktning och grundläggning
Finplanering
VA-arbeten
Husgrunder och markförberedelse
Samarbete i team ute på projekt
Vi söker dig som:
Har erfarenhet som anläggare
Är självgående och tar ansvar
Har god arbetsmoral och trivs med att jobba i team
Har B-körkort (krav) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Ansökan skickas via epost
E-post: jobb@askarback.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Askarbäck Entreprenad AB
(org.nr 556808-8271)
Husbyborgsvägen 1 (visa karta
)
752 28 UPPSALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9887134