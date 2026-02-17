Anläggare till uppdrag i norra Stockholm
Helpman Entreprenad AB / Anläggningsarbetarjobb / Sollentuna Visa alla anläggningsarbetarjobb i Sollentuna
2026-02-17
, Upplands Väsby
, Järfälla
, Danderyd
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Helpman Entreprenad AB i Sollentuna
, Upplands Väsby
, Järfälla
, Danderyd
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige
Mark och anläggning, kommande jobb Om tjänsten: Till kommande uppdrag söker vi på Helpman dig med erfarenhet inom mark- och anläggningsarbete!
För detta arbete ser vi gärna att du är i god fysisk form då arbetet bitvis kan vara krävande. Vi söker dig med hög arbetsmoral och som inte har några problem att samarbeta med dina kollegor. Arbetsuppgifterna kan variera så det är bra om du är flexibel och har bred erfarenhet av yrket.
Uppgifter som kan förekomma:
• Stensättning, plattläggning
• Finplanering
• Grundarbete
• Schakt
• Gå med maskin
• Rörläggning
• Dränering
• Laser
Yrkesbevis eller motsvarande är meriterande och körkort lika så. Du behöver kunna kommunicera på svenska.
Vilka är vi?Helpman har varit verksamma sedan år 2000 och arbetar med bemanning inom byggindustrin.Vi strävar efter att få rätt man på rätt plats och vi samarbetar med flera av de största byggföretagen. Våra kunder är noggrant utvalda och väletablerade. Helpman är godkända av branschen och har kollektivavtal med Byggnads vilket garanterar trygga avtal och bra löner.
Om Helpman: Som konsult kommer du vara anställd av oss på Helpman och bli uthyrd till våra kunder. Vi jobbar med allt från de allra största företagen på marknaden till de mindre byggfirmorna. Vi är ett av de äldsta bemanningsföretagen inom bygg med stor erfarenhet och kunskap om branschen. Som medlemmar i Byggföretagen och med kollektivavtal med Byggnads kan vi garantera trygga villkor, korrekta avtal och bra löner till våra anställda. Vi erbjuder bland annat både reseersättning och betald semester.
Ansök! Registrera dig på www.helpman.se
och ladda upp ditt CV (gärna i PDF).Det måste tydligt anges i ditt CV vilken erfarenhet du har av denna typ av arbete, dina tidigare anställningar samt referenser.
Skicka in din ansökan redan idag då urval och intervjuer sker löpande och tillsättning kan ske när som helst under ansökningsperioden.Vi kontaktar kandidater som matchar kravprofilen och går vidare i rekryteringsprocessen. Är du inte en av personer som gått vidare får du återkoppling via e-post.
Observera att annonsen gäller kommande uppdrag. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Helpman Entreprenad AB
(org.nr 556661-8673) Jobbnummer
9747551